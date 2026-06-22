Môn karate ASIAD 20 sẽ giới hạn đăng nội dung thi đấu

Karate là 1 trong 9 môn trọng điểm của Thể thao Việt Nam và năm nay võ sĩ karate Việt Nam đang được kỳ vọng giành huy chương tại ASIAD 20.

Đội kata đồng đội nam của tuyển karate Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung chuyên môn chuẩn bị cho ASIAD 20. Ảnh: AKF

Giải vô địch karate châu Á 2026 vừa bế mạc tại Indonesia ngày 21-6 đã là cuộc kiểm tra chuyên môn xác thực nhất phong độ cũng như sự đánh giá, so sánh khả năng tranh chấp giữa võ sĩ Việt Nam với các đối thủ ở những nội dung chủ lực của kumite (đối kháng) và kata (biểu diễn).

Đội tuyển karate Việt Nam kết thúc giải với vị trí hạng 7, đạt tổng thành tích 1 HCV (Nguyễn Thị Diệu Ly, 68kg nữ), 5 HCĐ (Nguyễn Thị Thu, 50kg nữ; Hoàng Thị Mỹ Tâm, 55kg nữ; đồng đội kumite nữ; Đỗ Duy Khanh, 55kg nam; đồng đội kata nam).

Tại giải vô địch châu Á 2026, 6 đội tuyển dẫn thành tích trên đội karate Việt Nam lần lượt là Nhật Bản (đạt 5 HCV), Iran (3 HCV), Kazakhstan (2 HCV), Jordan (2 HCV), Saudi Arabia (1 HCV), Hongkong (Trung Quốc) (1 HCV).

Bước vào năm tập huấn 2026, đội tuyển karate Việt Nam đã làm mới lực lượng khi có 15 gương mặt được bổ sung thay thế các võ sĩ từng tập huấn những năm trước đó. Trọng trách thành tích quốc tế ở năm 2026 của võ sĩ karate là tập trung nỗ lực bảo vệ thành tích từng có tại ASIAD 19. Khi đó, chúng ta từng đạt 1 HCV (kata đồng đội nữ), 1 HCB (Nguyễn Thị Ngoan, 61kg nữ) và 2 HCĐ (Đinh Thị Hương, 68kg nữ; Đỗ Thành Nhân, 84kg nam).

Các trận đấu trong từng nội dung của kumite và kata tại giải vô địch châu Á 2026 đã giúp Ban huấn luyện hiểu thêm về đối thủ và thấy trình độ hiện tại của võ sĩ Việt Nam. “Trên lý thuyết, các đội tuyển vẫn có cơ hội tranh huy chương ngang nhau khi ASIAD 20 chưa khởi tranh. Dù vậy, những võ sĩ nào có cơ hội giành được thành tích cao cũng được nhìn thấy cơ bản từ tại giải vô địch châu Á 2026”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam cho biết.

Võ sĩ Diệu Ly (đai đỏ) đã giành HCV tại giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: AKF

Trong lần thi đấu tại Indonesia vừa qua, chúng ta tham dự 20 võ sĩ. Dù Ban huấn luyện chưa xác định chính thức danh sách sẽ đăng ký cụ thể dự ASIAD 20 nhưng dễ nhận thấy, các tuyển thủ dự giải vô địch châu Á 2026 là lực lượng nòng cốt để Thể thao Việt Nam trông chờ giành huy chương tại môn karate.

Sau 3 năm kể từ ASIAD 19, đội hình kumite và kata của tuyển karate Việt Nam đã có những thay đổi. Chuẩn bị cho ASIAD 20, chúng ta sẽ tìm cơ hội để đăng ký nội dung phù hợp theo đúng khả năng của tuyển thủ có thể tranh chấp được huy chương.

Môn karate ASIAD 20 đưa vào tranh tài 4 nội dung kata (đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân nam, cá nhân nữ) và 6 hạng cân đối kháng nam (55kg, 60kg, 67kg, 75kg, 84kg, trên 84kg), 5 hạng cân đối kháng nữ (50kg, 55kg, 61kg, 68kg, trên 68kg).

Theo thông báo sơ bộ của Ban tổ chức môn karate ASIAD 20, thì việc đăng ký thi đấu sẽ có giới hạn. Qua đó, mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 1 VĐV ở 1 nội dung cá nhân. Đồng thời, mỗi đội tuyển chỉ được đăng ký tối đa 3 hạng cân đối kháng nam, 3 hạng cân đối kháng nữ. Điều này có thể hiểu, Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam phải lựa chọn 3 gương mặt nam và 3 gương mặt nữ có phong độ tốt nhất cũng như dự báo được khả năng tranh chấp huy chương để đăng ký những hạng cân đối kháng phù hợp. Ngoài ra, các đội kata nữ và kata nam của Việt Nam cũng có thể tiến tới tấm huy chương nếu giữ phong độ tốt nhất.

Võ sĩ karate Việt Nam sẽ được rút kinh nghiệm từ sau giải châu Á 2026. Ảnh: AKF

Ở ASIAD 19, môn karate đưa vào thi đấu 14 nội dung. Đội Kazakshtan đã giành vị trí số 1 với 3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ trong khi đội Nhật Bản có vị trí hạng nhì 3 HCV, 1 HCĐ.

Vào tháng 7, các tuyển thủ karate Việt Nam tiếp tục được cơ hội kiểm tra chuyên môn khi góp mặt giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

MINH CHIẾN