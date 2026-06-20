Võ sĩ karate Hoàng Thị Mỹ Tâm vuột cơ hội giành HCV nội dung cá nhân giải vô địch châu Á 2026

Hoàng Thị Mỹ Tâm đã thua đáng tiếc trong lượt bán kết tại hạng cân 55kg của thi đấu kumite (đối kháng) tại giải vô địch châu Á 2026.

Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm của đội tuyển karate Việt Nam. Ảnh: AKF

Đội tuyển karate Việt Nam đang tranh tài giải vô địch châu Á 2026 ở Indonesia. Trong kết quả mới nhất, giới chuyên môn đã chú ý nhiều vào cuộc so tài tại hạng cân 55kg nữ khi võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm của karate Việt Nam góp mặt.

Mỹ Tâm đã vượt qua các vòng đầu và vào tới bán kết gặp đối thủ Alisha Alisha (Ấn Độ), Đáng tiếc, cô thua 0-1 trước võ sĩ của Ấn Độ. Sau lượt này, Hoàng Thị Mỹ Tâm thi đấu tiếp vòng Repechage, đối đầu trước võ sĩ Mohsenian Masoumeh (Iran). Trong cuộc đấu, Mỹ Tâm vượt qua đối thủ với tỷ số 3-0. Như vậy, Hoàng Thị Mỹ Tâm giành HCĐ cá nhân hạng cân 55kg tại giải.

Năm ngoái, Hoàng Thị Mỹ Tâm đã có tấm HCV hạng cân 55kg nữ khi thi đấu giải vô địch châu Á 2025. Cô cũng từng lên ngôi vô địch SEA Games 33-2025 trong nội dung 61kg nữ.

Hiện tại, Hoàng Thị Mỹ Tâm là một trong những võ sĩ trọng điểm của đội tuyển karate Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở năm 2026.

Đội tuyển karate Việt Nam đang nỗ lực thi đấu tại giải vô địch châu Á 2026. Tại giải, Ban huấn luyện đăng ký 20 tuyển thủ dự tranh các nội dung dành cho kumite (đối kháng) và kata (biểu diễn).

Trước đó ở ngày khai mạc giải (18-6), karate Việt Nam đã 3 HCĐ đầu tiên. Ở hạng cân 50kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Thu đã giành HCĐ. Tuyển thủ của karate Việt Nam đã vượt qua đối thủ Okazaki Aika (Nhật Bản) tại lượt đấu Repechage của nội dung để giành được tấm HCĐ cho mình. Tại hạng cân 55kg nam, võ sĩ Nguyễn Duy Khánh cũng giành HCĐ trong khi đội kata (biểu diễn) nam gồm Giang Việt Anh, Lê Nguyễn Thái Hưng, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang có hạng 3, đạt HCĐ.

Giải vô địch châu Á 2026 là cơ hội để tất cả tuyển thủ Việt Nam kiểm tra phong độ và nắm bắt đối thủ để chuẩn bị cho ASIAD 20. Giải kéo dài tới ngày 21-6.

MINH CHIẾN