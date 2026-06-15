Võ sĩ karate Hoàng Thị Mỹ Tâm đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại giải châu Á 2026

Hoàng Thị Mỹ Tâm (giữa) là gương mặt quan trọng của karate Việt Nam sẽ dự giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: DP

Hoàng Thị Mỹ Tâm là 1 trong 20 tuyển thủ được đội tuyển karate Việt Nam đăng ký thi đấu giải vô địch châu Á 2026. Trong ngày 15-6, các tuyển thủ đã lên đường sang Indonesia sẵn sàng bước vào một trong những giải đấu quan trọng nhất năm nay.

“Chúng tôi vẫn đánh giá Hoàng Thị Mỹ Tâm là VĐV có trình độ. Tinh thần chuẩn bị của VĐV trước giải châu Á năm nay là rất tập trung cũng như được rèn các kỹ, chiến thuật hiệu quả nhất. Hy vọng Mỹ Tâm sẽ tiếp tục phát huy được chuyên môn của mình”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam trao đổi.

Giải vô địch châu Á 2026 là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của các võ sĩ. Với cá nhân Hoàng Thị Mỹ Tâm, cô vẫn giữ mục tiêu cao nhất là nỗ lực bảo vệ tấm HCV từng có tại hạng cân 55kg mà mình đạt được ở giải vô địch châu Á 2025.

Trong sự nghiệp, trước khi giải vô địch châu Á năm nay khởi tranh, Hoàng Thị Mỹ Tâm đã có 3 lần giành HCV thi đấu nội dung kumite (đối kháng) cá nhân sở trường 55kg nam. Nữ võ sĩ người Hà Tĩnh đã đăng quang tại giải vô địch châu Á năm 2021, 2024 và 2025. “Qua mỗi giải đấu, tôi học hỏi thêm được nhiều điều. Đặc biệt trước các đối thủ ở giải châu Á, mình hiểu rõ rằng luôn phải giữ sự tập trung để có được các đòn tấn công ghi điểm chính xác nhất”, Hoàng Thị Mỹ Tâm từng bày tỏ.

Sau SEA Games 33-2025, Hoàng Thị Mỹ Tâm đã bước vào tập luyện khẩn trương ngay từ tháng 1-2026. Với cá nhân cô cùng các thành viên đội tuyển karate Việt Nam, năm 2026 có nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đấu trường ASIAD 20 là đích nhắm quan trọng được Ban huấn luyện hướng đến. Vì thế, võ sĩ karate Việt Nam sẽ được nắm bắt thêm các đối thủ tại châu lục trong giải vô địch châu Á 2026. Bởi lẽ, phần lớn võ sĩ tham dự giải vô địch châu Á 2026 sẽ là những người tiếp tục tham dự ASIAD 20.

Làm sao để tập trung phát huy tối đa chuyên môn của võ sĩ chủ lực, trong đó có Hoàng Thị Mỹ Tâm, là điều mà HLV trưởng Phạm Hồng Hà cùng thành viên Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam xác định khi bước vào tập huấn chuyên môn năm 2026. Trong đó, chuyên gia Hassan Shaterzadeh (Iran) tích cực chuẩn bị chuyên môn cho nhiều võ sĩ trọng điểm (gồm nam, nữ) tại các hạng đấu kumie quan trọng của đội tuyển karate Việt Nam.

Mỹ Tâm từng thi đấu hiệu quả tại SEA Games 33-2025 và năm nay tập trung cho ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trải qua những thành tích đã đạt được cũng như khẳng định được bản lĩnh trên các đấu trường ở châu Á, Đông Nam Á, Hoàng Thị Mỹ Tâm đang tạo được niềm tin với Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam. Cô từng bày tỏ rằng: “Tôi chỉ muốn tập trung hết khả năng của mình trên sàn đấu. Vì vậy, tôi luôn lắng nghe sự chỉ bảo của HLV và học hỏi thêm từ đồng đội nhằm giúp mình hoàn thiện hơn”.

Đội tuyển karate Việt Nam đăng ký 20 võ sĩ tham dự giải vô địch châu Á 2026. Chương trình tranh tài tại Indonesia từ ngày 18 tới 21-6. Đội tuyển karate Việt Nam lên đường ngày 15-6 để kịp làm quen với địa điểm tranh tài trước thi đấu. Theo đăng ký, chúng ta có nhiều gương mặt chủ chốt dự giải gồm Bùi Ngọc Nhi, Chu Văn Đức, Đinh Thị Hương, Đỗ Duy Khánh, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Khuất Hải Nam, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Thị Diệu Ly, Nguyễn Thị Mận, Nguyễn Thị Thu, Phạm Minh Đức, Trần Lê Tấn Đạt, Võ Văn Hiền… Giải đấu năm nay có 412 VĐV trên toàn châu lục tham dự.

MINH CHIẾN