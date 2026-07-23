Khai mạc Liên hoan Võ cổ truyền TPHCM mở rộng 2026

Tối 23-7 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận, giải Quốc tế Võ cổ truyền TPHCM lần I-2026 và Liên hoan Võ cổ truyền TPHCM mở rộng lần thứ 19 - 2026 chính thức khai mạc, quy tụ đông đảo võ sư, huấn luyện viên và vận động viên trong nước, quốc tế tham dự.

Các VĐV tranh tài nội dung đối kháng. Ảnh: LĐ Võ cổ truyền TPHCM

Với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam” - “Đài võ đất phương Nam”, chương trình năm nay quy tụ 24 đoàn với hơn 2.500 vận động viên đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây không chỉ là sân chơi thể thao quy mô lớn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế, khẳng định sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của bộ môn mang đậm bản sắc dân tộc.

Màn trình diễn khai mạc được dàn dựng công phu. Ảnh: Phong Lê

Chương trình diễn ra từ ngày 19 đến 25-7 với các nội dung thi đấu: quyền thuật, đối kháng, cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn võ thuật đặc sắc. Đây là cơ hội để các đoàn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác và thúc đẩy phong trào tập luyện võ cổ truyền trong cộng đồng.

Hơn 2.500 VĐV tham dự giải đấu

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh, trên nền tảng tinh thần nhân văn và thượng võ, võ cổ truyền Việt Nam đã hội tụ những tinh hoa võ học, hình thành triết lý sống hướng đến chân – thiện – mỹ, đồng thời lan tỏa rộng rãi trên thế giới. Ông Nam Nhân kỳ vọng hơn 2.500 vận động viên sẽ thi đấu trung thực, cao thượng, cống hiến những màn trình diễn chất lượng với khát vọng vươn tới thành tích cao.

Các VĐV có sự chuẩn bị kỹ lưỡng chuyên môn thi đấu. Ảnh: LĐ Võ cổ truyền TPHCM

Võ cổ truyền không chỉ là môn thể thao, mà mỗi bài quyền, thế võ là câu chuyện lịch sử sống động, góp phần hun đúc lòng tự hào dân tộc và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu văn hóa truyền thống.

NGUYỄN ANH