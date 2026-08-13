Tập huấn trọng điểm cho ASIAD 20

Hơn một tháng nữa, ASIAD 20 sẽ chính thức diễn ra tại Nhật Bản. Những ngày này, các đội tuyển thể thao Việt Nam đang tăng tốc hoàn thiện chuyên môn, tích cực tập huấn với quyết tâm chinh phục những tấm huy chương danh giá.

Nguyễn Huy Hoàng là gương mặt trọng điểm của bơi Việt Nam cho ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đoàn thể thao Việt Nam đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho ASIAD 20. Sau quá trình rà soát lực lượng, dự kiến đoàn sẽ tham dự đại hội với khoảng 500 thành viên, tương đương kỳ ASIAD 19 - 2023 tại Trung Quốc. Bên cạnh các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) được bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước, một số thành viên sẽ tham dự bằng nguồn xã hội hóa do các liên đoàn, hiệp hội thể thao vận động. Danh sách chính thức đang được Cục TDTT Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ VH-TT-DL xem xét, phê duyệt.

Trong số những đội tuyển trọng điểm, quyền Anh đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ ngày 1-8, đội tuyển nữ Việt Nam đã sang Thái Lan tập huấn nhằm hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật trước thềm đại hội. Điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của Nguyễn Thị Tâm. Dù không tham dự SEA Games 33 - 2025, tay đấm giàu kinh nghiệm vẫn được trao cơ hội góp mặt tại ASIAD 20 nhờ duy trì phong độ ổn định.

Nguyễn Thị Tâm tích cực chuẩn bị cho ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại Nhật Bản, Nguyễn Thị Tâm sẽ tranh tài ở hạng cân 51kg nữ, nội dung từng giúp cô giành huy chương đồng tại ASIAD 18-2018. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp nữ võ sĩ góp mặt ở sân chơi thể thao lớn nhất châu lục.

Không kém phần quyết tâm, đội tuyển bơi Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương tại ASIAD 20. Đội hình hiện nay là sự kết hợp giữa lớp VĐV trẻ triển vọng như: Mai Trần Tuấn Anh, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Khả Nhi...,và các gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên. Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục được xem là niềm hy vọng hàng đầu của bơi Việt Nam sau khi giành 2 HCĐ ở nội dung 400m và 800m tự do tại ASIAD 19.

Gương mặt trẻ Trần Văn Nguyễn Quốc được tập huấn Trung Quốc chuẩn bị cho đại hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Để nâng cao chất lượng chuyên môn, đội tuyển bơi nhận được sự hỗ trợ của chuyên gia Doãn Văn Cử (Trung Quốc). Từ ngày 25-7, nhóm 5 tuyển thủ trọng điểm gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên và Mai Trần Tuấn Anh đã sang Trung Quốc tập huấn đến giữa tháng 9 trước khi di chuyển tới Nhật Bản thi đấu đại hội châu Á. Mới đây, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Viết Tường, Phan Quốc Khánh cũng được cử sang tập huấn Trung Quốc từ ngày 11-8.

NGUYỄN ANH