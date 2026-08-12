Xác định các cặp bán kết đồng đội môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã xác định được cặp đấu bán kết để tranh tấm vé chung kết cuối cùng.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh là chủ lực giúp đội nữ TPHCM vào bán kết nội dung đồng đội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 12-8, môn bóng bàn của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã trở lại thi đấu tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng) sau 2 ngày tạm hoãn.

Ngay khi chương trình trở lại tranh tài, người hâm mộ tập trung chú ý vào các lượt trận tứ kết nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.

Cuộc đọ sức được chú ý là trận tứ kết giữa đội nữ TPHCM với chủ nhà Hải Phòng. Ở trận đấu này, các tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh của TPHCM tiếp tục giữ được phong độ ổn định để cùng đồng đội thi đấu với hiệu suất cao, qua đó giúp đội TPHCM thắng chung cuộc 3-0. Chiến thắng giúp đội nữ TPHCM tiến vào bán kết của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trong khi đó, đôi nữ Hà Nội với tay vợt chủ lực Nguyễn Thị Nga không gặp khó khăn để vượt qua Lâm Đồng với kết quả 3-0 để giành quyền vào bán kết. Với kết quả này, đội nữ Hà Nội gặp TPHCM tại bán kết đồng đội nữ.

Tại 2 trận tứ kết còn lại, đội nữ Quân đội với chủ lực Vũ Hoài Thanh đã thắng Tây Ninh 3-0 còn Công an Nhân dân có Trần Mai Ngọc thi đấu hiệu quả thắng Đồng Nai 3-1. Hai đội Công an Nhân dân và Quân đội gặp nhau tại bán kết đồng đội nữ.

Ở nội dung nam, đội nam Hà Nội với các gương mặt Nguyễn Anh Tú, Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Văn Huấn đã thắng đội Thanh Hóa 3-0 tại tứ kết. Trong tứ kết còn lại, đội nam Quân đội vượt qua Khánh Hòa 3-0. Tại diễn biến khác, đội nam Công an TPHCM với chủ lực Đinh Anh Hoàng đã thi đấu tập trung và thắng đội TPHCM 3-0 trong khi chủ nhà Hải Phòng thắng Đồng Nai 3-0.

Như vậy, các cặp bán kết của nội dung đồng đội nam được xác định là Hà Nội – Quân đội và Công an Nhân dân – Hải Phòng.

Bán kết nội dung sẽ diễn ra chiều ngày 12-8. Sau đó, chung kết của nội dung tổ chức vào tối ngày 12-8 tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng). Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân lần thứ 44-2026 được tính kết quả tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN