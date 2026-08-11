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Đội cầu mây Việt Nam giành thêm 1 HCB tại giải vô địch thế giới 2026

SGGPO

Các cầu thủ nữ Việt Nam đã tham dự chung kết nội dung đồng đội nhưng không thể có chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam. Ảnh: THÁI XUÂN
Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam. Ảnh: THÁI XUÂN

Trận chung kết nội dung đồng đội nữ của giải cầu mây vô địch thế giới 2026 – King’s Cup 2026 tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 10-8 theo giờ địa phương là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.

Để lọt vào trận chung kết, các cô gái của cầu mây nữ Việt Nam đã thắng đội Malaysia tại bán kết. Trong khi đó, đội chủ nhà Thái Lan thắng Hàn Quốc tại trận bán kết của mình.

Ở chung kết, cầu thủ 2 bên đã chơi thận trọng khi khai cuộc. Trong cuộc đối đầu thứ nhất, đội Thái Lan A đã có chiến thắng 2-0 (15/7, 17/14) trước đội Việt Nam A. Tiếp đó ở cuộc đối đầu thứ 2, đội Thái Lan B vẫn vượt qua các cầu thủ Việt Nam B với kết quả 2-0 (15/12, 15/11).

Với tỷ số trên, đội cầu mây nữ Thái Lan đã thắng chung cuộc 2-0 trước đội nữ Việt Nam ở chung kết nội dung đồng đội, qua đó giành HCV. Thua trận tại chung kết, thầy trò HLV Trần Thị Vui nhận tấm HCB.

Tại giải đấu này, đội tuyển cầu mây Việt Nam đã giành được 1 HCV ở nội dung đôi nữ và 1 HCB nội dung 4 người nữ trong các kết quả thi đấu trước đó.

Như vậy, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã kết thúc các nội dung của mình tại giải vô địch thế giới 2026. Chúng ta chỉ góp mặt 3 nội dung dành cho nữ trong chương trình của giải là đội tuyển, 4 người và đôi. Ngày 11-8 sẽ là ngày tranh tài cuối cùng của giải.

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MINH CHIẾN

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