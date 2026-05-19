Đội tuyển cầu mây nam Việt Nam thua đáng tiếc bán kết Cúp thế giới 2026

Đội tuyển cầu mây nam Việt Nam đã có cơ hội góp mặt trận chung kết nội dung đồng đội 4 người ở Cúp thế giới 2026 (World Cup 2026) nhưng lại không thành công.

Đội cầu mây Việt Nam để thua tại bán kết nội dung đồng đội 4 người nam. Ảnh: LÊ THANH

Chiều ngày 19-5 tại Malaysia, đội tuyển cầu mây nam Việt Nam đã bước vào trận bán kết nội dung đồng đội 4 người nam tại World Cup 2026 để đọ sức với đội chủ nhà.

Cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc bình tĩnh ngay từ ván đầu tiên. Tuy nhiên, sức ép của khán giả nhà cùng sự vượt trội chuyên môn của các cầu thủ Malaysia đã khiến chúng ta bị động tại ván thứ nhất. Ở ván này, đội tuyển cầu mây nam Việt Nam thua 10/15. Trong ván thứ 2, tình thế giằng co từng điểm vẫn diễn ra giữa 2 bên. Dẫu thế, đội cầu mây nam Việt Nam hiện thực được điểm số ở phút quyết định và vượt lên thắng 15/12.

Trận đấu cần ván thứ 3 để quyết định kết quả chung cuộc. Trong ván này, cầu thủ Việt Nam đã thua 14/17. Thua chung cuộc 1-2 trước đội Malaysia, đội cầu mây nam Việt Nam chỉ có tấm HCĐ nội dung đồng đội 4 người nam. Đây là kết quả đáng tiếc bởi chúng ta từng giành HCV nội dung này tại SEA Games 33-2025. Để đi tới bán kết, đội cầu mây nam Việt Nam đã thắng Nhật Bản, Thái Lan và Indonesia ở vòng bảng. Tiếp đó, chúng ta vượt qua đội Brunei ở tứ kết.

Kết quả thi đấu bán kết nội dung đồng đội 4 người nam. Ảnh: PSM

Năm nay, đội Malaysia thi đấu với Ấn Độ để tranh HCV đồng đội 4 người nam tại trận chung kết.

Cúp cầu mây thế giới 2026 chỉ diễn ra các nội dung dành cho nam, đội tuyển cầu mây Việt Nam tham dự đủ 3 nội dung tại giải là đồng đội 4 người, đồng đội và đội tuyển. Giải đấu diễn ra đến ngày 23-5.

MINH CHIẾN