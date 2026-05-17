Phường Chợ Lớn giành hạng nhất toàn đoàn môn pencak silat

Giải pencak silat Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM 2026 khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn nổi bật, trong đó đơn vị phường Chợ Lớn xuất sắc giành vị trí dẫn đầu toàn đoàn.

BTC trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị

Môn pencak silat thuộc khuôn khổ Đại hội TDTT TPHCM 2026 diễn ra sôi nổi từ ngày 11 đến 17-5 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Lạc. Giải thu hút gần 300 vận động viên đến từ 26 đơn vị phường, xã và ban ngành trên địa bàn thành phố, tạo nên không khí thi đấu hào hứng và cạnh tranh quyết liệt.

Ban tổ chức đã tiến hành thi đấu và trao huy chương ở 31 nội dung, gồm 23 nội dung đối kháng và 8 nội dung quyền biểu diễn. Đây là một trong những mùa giải có quy mô lớn, chất lượng chuyên môn cao, quy tụ đông đảo võ sĩ trẻ và giàu kinh nghiệm.

Điểm nhấn quan trọng của giải năm nay là việc áp dụng luật thi đấu mới do Liên đoàn Pencak Silat Thế giới ban hành. Những thay đổi về kỹ thuật và cách tính điểm đã mang đến sự kịch tính, hấp dẫn, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong từng trận đấu. Việc triển khai luật mới ngay ở cấp thành phố cho thấy nỗ lực hội nhập nhanh chóng của thể thao TPHCM với chuẩn mực quốc tế.

Sau một tuần tranh tài, ngôi nhất toàn đoàn đã thuộc về đơn vị phường Chợ Lớn với thành tích 6 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Xếp thứ nhì là phường Tân Thới Hiệp (5 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ) và thứ ba là phường Đông Hòa (5 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ). Kết quả phản ánh sự đầu tư bài bản cũng như phong trào phát triển mạnh mẽ của các đơn vị.

Các trận tranh tài diễn ra hấp dẫn

Theo đánh giá của ban chuyên môn, giải đấu năm nay không chỉ là sân chơi thi đấu mà còn là dịp quan trọng để tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển thành phố. Những võ sĩ có thành tích nổi bật sẽ được đưa vào diện tập huấn, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra vào cuối năm.

Thành công của môn pencak silat TPHCM tại đại hội đã góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập võ thuật, đồng thời mở ra nhiều triển vọng cho thế hệ vận động viên trẻ trên hành trình chinh phục đấu trường quốc gia và quốc tế.

NGUYỄN ANH