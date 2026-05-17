Varvara Kuzminova bác bỏ định kiến về phụ nữ trong cử tạ

Varvara Kuzminova sinh ngày 8-7-2008, năm nay mới 18 tuổi. Cô là một nữ thần đồng cử tạ người Nga, vừa giành HCĐ tại Giải cử tạ trẻ vô địch thế giới hồi đầu tháng ở hạng 77kg. Nổi tiếng với gương mặt xinh xắn, Kuzminova thoạt nhìn không giống một VĐV cử tạ...

Kuzminova xinh đẹp (Ảnh: Tư liệu cá nhân)

Đó cũng là lý do, nhiều người thích ngắm nhìn cô, chỉ xem cô là một “mỹ nhân bình thường” hơn là đánh giá cô trên một góc nhìn của một VĐV cử tạ cơ bắp và có sức mạnh khủng khiếp - Kuzminova có lý do để bác bỏ những định kiến về phụ nữ trong cử tạ, không chỉ với cô.

Trước câu hỏi: “Chắc chắn bạn đã từng nghe nói rằng cử tạ vốn không phải là môn thể thao “dành cho phụ nữ”. Trước đây bạn phản ứng thế nào, và bây giờ bạn nghĩ gì??”, Kuzminova đã chia sẻ rất rõ: “Vâng, tôi nghĩ đó là câu hỏi mà tôi luôn được hỏi thường xuyên nhất”.

“Nhiều người thậm chí còn nói rằng: Bạn sẽ không có con sau khi thi đấu cử tạ, rằng bạn sẽ giống như đàn ông, nhưng mỗi người có một quan điểm khác nhau. Ai cũng nghĩ theo cách riêng của mình, nhưng chúng tôi biết sự thật!”, Kuzminova cho biết tự tin và thoải mái.

“Các cô gái cử tạ chúng tôi đều rất xinh đẹp; bạn thậm chí sẽ không nhận ra họ đang tập cử tạ. Nhiều cô gái trong số VĐV chúng tôi đã có con, thậm chí nhiều hơn một đứa con. Vì vậy, đây chỉ là những định kiến ​​mà một số người tin, trong khi một số người thì không tin!”.

Khi nói đến phụ nữ trong thể thao, chủ đề về chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt thường được đề cập. Tất nhiên, điều này áp dụng nhiều hơn cho các VĐV thể dục dụng cụ hoặc VĐV bơi nghệ thuật. Câu hỏi mà độc giả quan tâm ở đây chính là: “Với các nữ VĐV môn cử tạ thì sao?”.

“Chúng tôi hoàn toàn không có chế độ ăn kiêng. Nhưng tất nhiên, tốt hơn hết là nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình: ăn một lượng protein, chất béo và carbohydrate nhất định và ổn định”, Kuzminova hào hứng cho biết khi đổi một chủ đề mới rất thú vị và “bí mật”.

“Đơn giản là điều đó rất tốt cho sức khỏe của mọi người - các VĐV cử tạ. Không có chế độ ăn kiêng nào cả ở đây, nhưng tôi chỉ muốn ăn uống đúng cách cho bản thân, cho sức khỏe của mình, để không gặp bất kỳ vấn đề gì trong tương lai”, Kuzminova tiết lộ điều ít người biết.

“Tôi thậm chí có đủ tiền không phải chỉ để mua 1 cái bánh ngọt mà những 2, không hề thành vấn đề. Tôi thực sự rất vui vì chúng ta không có những chế độ ăn kiêng quá khắt khe, bởi vì khi đói, bạn sẽ lập tức cáu kỉnh, và điều đó không tốt chút nào”, Kuzminova cười nói khi trả lời phỏng vấn với phóng viên phóng viên Tatyana Postnikova của Championat.

Kuzminova đã từng thống trị Giải vô địch cử tạ trẻ thế giới năm 2025 tại Lima (Peru), giành HCV ở hạng 76kg. Trong màn trình diễn xuất sắc ấy, cô cũng phá KLTG trẻ nội dung cử giật 2 lần liên tiếp (nâng 106 kg và sau đó là 108 kg) và thiết lập tổng kỷ lục thế giới trẻ là 235 kg.

Tại Giải vô địch trẻ châu Âu hồi đầu năm tại Batumi (Georgia), bước lên hạng cân 77kg, cô đã giành HCB với tổng thành tích cá nhân chung cuộc tốt nhất là 244 kg (112 kg cử giật và 132 kg cử đẩy). Cô xếp sau Janette Ylisoini (Phần Lan), xếp trên Iryna Dombrovska (Ukraine).

Ở Giải vô địch trẻ thế giới mới kết thúc, cô giành 3 HCĐ với tổng trọng lượng 237kg. Đây là thành công với một cô bé từng nổi tiếng toàn nước Nga khi đoạn video xuất hiện quay cảnh cô nặng 26kg đã nâng nổi mức tạ 25 kg khi còn là một cô bé con nhỏ xíu...

Đ.Hg.