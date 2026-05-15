Anton Kvitkovskikh nhận định sau trận thua CSKA

Sau khi giành chiến thắng với điểm số 97-88 trong trận mở màn của Loạt trận play-off bán kết VTB United League trước CSKA Moscow “hùng mạnh”, thì đội bóng Lokomotiv-Kuban để thua ngược ở trong trận đấu thứ 2 với điểm số 71-84. Như vậy, kết quả cặp đấu này tạm thời là 1-1.

Lokomotiv (áo trắng - Ảnh: TVB United League) thua trận 2

Anton Kvitkovskikh - người đã ghi 10 điểm cho đội bóng đến từ thành phố Krasnodar - trong trận “đại chiến” thứ 2 chia sẻ: “Đúng như những gì chúng tôi đã chờ đợi, trận đấu thứ 2 này hóa ra còn khó khăn hơn trận đấu đầu tiên của loạt trận bán kết giữa 2 bên”.

“Chúng tôi cho rằng CSKA sẽ phản ứng sau thất bại ở trận đầu, và tôi nghĩ hôm nay chúng tôi vẫn có khởi đầu tốt từ đầu trận đấu, chúng tôi chơi rất nhanh và quyết liệt. Nhưng sau đó, chúng tôi bắt đầu mắc lỗi, phạm lỗi quá nhiều, và để họ ghi những điểm dễ dàng, làm quen với trận đấu, nhịp độ và kiểm soát thế trận”.

“Bây giờ chúng tôi cần nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần, phân tích những sai lầm và bước vào trận đấu thứ ba với nguồn năng lượng mới để chủ động đẩy nhanh nhịp độ trận đấu và buộc đối thủ phải chơi theo lối bóng rổ của chúng tôi”, Kvitkovskikh có cho biết thêm.

“Chúng tôi cần tiếp tục tin tưởng vào bản thân mình, quyết không bỏ cuộc và kiên định với chiến thuật của mình. Và tất nhiên, phải phòng thủ tốt, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi tình huống và hỗ trợ nhau. Tôi nghĩ đó là chìa khóa!”, Kvitkovskikh nói trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Arina Ershova của Championat.

Học hỏi từ thất bại đầu tiên, khi đội khách giành chiến thắng ở hiệp phụ (2 đội hòa nhau với điểm số 83-83 sau 4 hiệp chính, bước vào giờ đấu thêm, Lokomotiv ghi được 15 điểm, trong khi CSKA chỉ ghi được 4 điểm), đội bóng chủ sân Krylatskoe Sport Palace đã phản ứng.

Dù Lokomotiv hoạt động tích cực ở khu ném 3 điểm ngay từ đầu, CSKA bắt đầu cải thiện khả năng phòng ngự từ hiệp 2 và khiến đối thủ không thoải mái trong các pha phản công nhanh. Sau giờ nghỉ giải lao (sau hiệp 2), 2 đội chơi khá cân bằng trong 5 phút đầu.

Nhưng đến gần cuối hiệp 3, CSKA bắt đầu bứt phá, phần lớn nhờ công của Casper Ware, cầu thủ người Mỹ vừa ký hợp đồng mới trên Tòa tháp OKO của đội chủ nhà. Tấn công rất là hiệu quả, CSKA lại phòng thủ chắc chắn để giành chiến thắng chung cuộc.

CSKA phòng ngự tổng thể lẫn tranh bóng bật bảng tốt hơn đối thủ (44 so với 31) và đó chính là nguyên nhân giúp họ thắng trận thứ 2 gỡ hòa 1-1. Ngoài Ware, cặp đôi Trimble Melo cùng Jean-Charles Livio liên tục ghi điểm khiến Lokomotiv không thể cản phá.

Sau 2 trận đầu tiên, 2 đội sẽ bay đến Krasnodar, nơi Lokomotiv-Kuban thoải mái hơn vì được thi đấu ở sân nhà Basket-Hall Krasnodar. Ở mùa giải năm ngoái, Lokomotiv thua Zenit Saint Petersburg ở bán kết và thua UNICS ở trận tranh hạng 3, năm nay họ muốn làm tốt hơn.

Đ.Hg.