Võ sĩ Đào Hồng Sơn và đồng đội tạm giành 6 HCV ngày khai mạc giải jujitsu thế giới 2026

Võ sĩ jujitsu Việt Nam đã tạm có 6 ngôi vô địch trong ngày đầu khai mạc giải jujitsu thế giới 2026 (nội dung contact) được tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội tuyển jujitsu Việt Nam có các chiến thắng trong ngày đầu khai mạc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: BÙI ĐÌNH

Tối ngày 14-5 theo giờ địa phương, đội tuyển jujitsu Việt Nam đã bước vào thi đấu ngày đầu tiên tại giải. Ngay trong các nội dung góp mặt, võ sĩ Việt Nam đã có kết quả khích lệ.

Tại trận chung kết contact hạng 56kg nam, võ sĩ Đào Hồng Sơn đã vượt qua đối thủ Amirshe Gibrat (Kazakhstan) để giành tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển jujitsu Việt Nam. Đào Hồng Sơn hiện vẫn đang là 1 trong những tuyển thủ có kinh nghiệm và khả năng chuyên môn tốt nhất tại hạng cân 56kg của jujitsu Việt Nam.

Võ sĩ Đào Hồng Sơn có tấm HCV tại giải. Ảnh: BÙI ĐÌNH

Nối tiếp kết quả này, võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc đã vào chung kết nội dung contact trên 70kg nữ để chiến thắng Fakili Gizem (Thổ Nhĩ Kỳ), giành HCV. Chúng ta còn có các tấm HCV của Phùng Thị Huệ ở nội dung contact 45kg nữ, Nguyễn Thị Lê tại nội dung contact 48kg nữ và Trần Hồng Ân trong nội dung contact 57kg nữ. Trong ngày khai mạc, các võ sĩ Vương Trần Hoài Thương (52kg nữ) và Trần Việt Hoàn (56kg nam) có HCĐ.

Chia sẻ từ Thổ Nhĩ Kỳ, HLV trưởng đội tuyển jujitsu Việt Nam – ông Bùi Đình Tiến bày tỏ: “Giải đấu thu hút nhiều võ sĩ có trình độ tốt. VĐV của Việt Nam tập trung chuẩn bị chuyên môn để tham dự giải. Thi đấu contact sẽ tập trung vào kỹ thuật đối kháng tự do, quật, khóa, siết bẻ nên từng tuyển thủ của Việt Nam rất tập trung khi ra sàn tranh tài. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xem xét kỹ các võ sĩ đối thủ bởi từ đây có thêm kinh nghiệm giúp jujitsu Việt Nam học tập”.

Đội tuyển jujitsu Việt Nam tham dự 10 tuyển thủ tại giải. Chương trình thi đấu còn diễn ra tới ngày 17-5. Trong các ngày tiếp theo, đội tuyển jujitsu Việt Nam sẽ tham dự các nội dung còn lại. Trong ngày khai mạc, Ban tổ chức đã ghi nhận 9 đội có tuyển thủ giành được huy chương.

MINH CHIẾN