Môn jujitsu SEA Games 33 thay đổi điểm thi đấu trước giờ khai cuộc

Môn jujitsu của SEA Games 33 sẽ thi đấu tại địa điểm mới thay vì nơi tổ chức ban đầu tại Bangkok (Thái Lan).

Đội tuyển jujitsu Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Đại diện bộ môn jujitsu (Cục TDTT Việt Nam) và đội tuyển jujitsu Việt Nam cho biết: “Hiện giờ chưa có thông báo chính thức nào từ Ban tổ chức môn thi đấu về việc thay đổi địa điểm tranh tài. Chúng tôi mới chỉ biết thông tin trên truyền thông nhưng xác nhận vẫn phải từ Ban tổ chức. Khi nào có văn bản chính thức, việc thay đổi mới xác định cụ thể”.

Môn jujitsu được dự kiến tổ chức ban đầu tại trường đại học Rangsit thuộc khu vực Bangkok - Pathum Thani. Địa điểm mới tổ chức sẽ tại Ronnaphakat Building thuộc Học viện Không quân Hoàng gia Navaminda Kasatriyadhiraj (NKRAFA). Địa điểm mới nằm tại huyện miền núi Muak Lek, tỉnh Saraburi, cách Bangkok khoảng 150km. Được biết, địa điểm này sẽ có sơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho thi đấu tốt nhất.

Trong khi đó, môn muay cũng có sự thay đổi khi rời điểm tổ chức dự kiến ban đầu là tại sân vận động Southern Major City sang Trung tâm Hội nghị quốc tế tại Đại học Prince of Songkla thuộc tỉnh Songkla.

Tại SEA Games 33-2025, môn muay có 18 nội dung thi đấu và được dự kiến tổ chức trong 7 ngày còn môn jujitsu có 18 nội dung thi đấu, tranh tài trong 8 ngày. Các môn võ thuật này đều được chủ nhà Thái Lan tập trung chuẩn bị hướng tới giành kết quả tốt nhất. Thể thao Việt Nam có cử tuyển thủ thi đấu jujitsu và muay tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN