Đội tuyển jujitsu Việt Nam chọn 35 tuyển thủ chính thức dự SEA Games 33

Tuyển thủ Thanh Trúc vừa tham dự giải vô địch thế giới 2025 và đạt các kết quả huy chương. Ảnh: WORLD JUJITSU

“Chúng tôi đã lựa chọn xong lực lượng tham dự SEA Games 33-2025. Mỗi tuyển thủ đều có sự chuẩn bị chuyên môn và cuộc thi đấu giải vô địch thế giới 2025 là chương trình kiểm tra có giá trị cho mỗi VĐV. Lực lượng đội tuyển tham dự SEA Games 33-2025 gồm 35 tuyển thủ. Chúng tôi góp mặt trong những nội dung đảm bảo thành tích chuyên môn đề ra”, HLV trưởng đội tuyển jujitsu Việt Nam – ông Bùi Đình Tiến bày tỏ.

Đội tuyển jujitsu Việt Nam đang có mặt tại Thái Lan tranh tài giải vô địch thế giới 2025. Các võ sĩ hàng đầu đã hoàn tất chương trình tranh tài nội dung dành cho hệ vô địch (bế mạc tối ngày 7-11). Tiếp sau đây, nhóm tuyển thủ trẻ sẽ tranh tài những nội dung trẻ của giải vô địch thế giới 2025.

Đội tuyển jujitsu Việt Nam là 1 trong những đội tuyển đặt mục tiêu giành HCV tại SEA Games 33-2025. Vì vậy, sự chuẩn bị được yêu cầu tập trung cao đội. Do không thực hiện các chương trình tập huấn nước ngoài dài ngày, ban huấn luyện thực hiện kết hợp các chương trình thi đấu quốc tế để từng tuyển thủ tích lũy chuyên môn gia tăng kinh nghiệm. Theo tìm hiểu, một số thành viên vừa đạt huy chương tại giải vô địch thế giới 2025 sẽ có tên tham dự SEA Games 33-2025 như Nguyễn Thị Thanh Trúc, Đào Hồng Sơn, Vương Trần Hoài Thương, Hoài Thị Nhật Quế, Nguyễn Tất Lộc…

Môn jujitsu tại SEA Games 33-2025 tổ chức 18 nội dung thi đấu. Trong đó, nội dung Ne Waza dành cho nam có 4 hạng cân, dành cho nữ có 3 hạng cân. Nội dung fighting có 2 hạng cân nam và 2 hạng cân nữ. Còn lại, ban tổ chức chủ nhà Thái Lan đưa vào 7 nội dung đối với biểu diễn.

“Về cơ bản, chủ nhà Thái Lan vẫn là đội có ưu thế nhất và chắc chắn đội bạn sẽ đưa vào những võ sĩ tốt nhất. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ gặp trở ngại khi một số quốc gia có tuyển thủ nhập tịch góp mặt. Dẫu vậy, từ giải vô địch thế giới 2025, chúng tôi yêu cầu các tuyển thủ được trao suất tham dự SEA Games 33-2025 phải tập trung vào chuyên môn đồng thời cũng nắm bắt thêm các đối thủ có thể tham dự SEA Games 33-2025 từ giải thế giới”, ông Bùi Đình Tiến nói thêm.

Đội tuyển jujitsu Việt Nam đang tập khép kín tại Quảng Ninh. Lực lượng võ sĩ thi đấu giải vô địch thế giới 2025 sẽ trở lại tập luyện cùng các tuyển thủ đang chuẩn bị chuyên môn tại đây. Từ nay tới khi SEA Games 33-2025 diễn ra còn 1 tháng, tuy nhiên, đội tuyển jujitsu Việt Nam không tập huấn nước ngoài mà được tập trung rèn quân trong nước.

Tuyển thủ Nguyễn Tất Lộc được trao cơ hội tham dự SEA Games 33-2025 sau khi có kết quả huy chương tại giải thế giới vừa qua. Ảnh: T.LỘC

Ban huấn luyện có phương án dự kiến tìm chuyên gia nước ngoài bổ trợ chuyên môn cho tuyển thủ trong giai đoạn quyết định hiện tại. Dẫu vậy, phương án này vẫn đang được tính toán để tìm ra chuyên gia phù hợp nhằm đảm bảo chuyên môn. “Tại giải vô địch thế giới 2025, tôi đã được thi đấu một số nội dung trong hạng cân sở trường. Tôi tích lũy được thêm chuyên môn nhưng với SEA Games 33-2025, tôi và đồng đội chắc chắn vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng thêm nữa”, tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Trúc trao đổi trước khi rời giải vô địch thế giới 2025 ở Thái Lan về nước tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN