Lại Lý Huynh và dàn kỳ thủ nổi tiếng thi đấu giải cờ tướng danh thủ quốc tế 2025

Giải năm nay được tổ chức tại Đà Nẵng với sự góp mặt của 30 kỳ thủ nổi tiếng tới từ nước ngoài cùng các đại diện của Việt Nam.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh (phải) bắt đầu tranh tài giải đấu tại Đà Nẵng. Ảnh: VXF

Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh là một trong những đại diện được chú ý của chủ nhà Việt Nam tại giải cờ tướng danh thủ quốc tế 2025 – Cúp Phương Trang.

Đại diện chủ nhà Việt Nam gồm 19 kỳ thủ. Ngoài Lại Lý Huynh, chúng ta có các gương mặt tham gia là Nguyễn Hoàng Lâm, Trần Chánh Tâm, Đào Quốc Hưng, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Vũ Quốc Đạt, Nguyễn Hoàng Lâm, Phan Nguyễn Công Minh, Đoàn Đức Hiển, Uông Dương Bắc, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Thành Bảo, Hà Văn Tiến, Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Quang Nhật, Trần Quang Nhật, Tôn Thất Nhật Tân, Nguyễn Anh Mẫn và Đặng Hữu Trang.

Cùng kỳ thủ Việt Nam, 11 kỳ thủ quốc tế tới từ Trung Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Singapore, Đài Bắc Trung Hoa, Malaysia cùng tranh tài. Ban tổ chức cho biết, một số gương mặt gồm Lê Đức Chí (Li De Zhi), Lý Quắc Chức (Lee Wen Ze) – Malaysia; Ngô Tông Hàn (Alvin Woo Tsung Han), Lưu Ức Hào (Low Yi Hao) – Singapore; Triệu Dịch Phàm (Chao I Fan), Cát Chấn Y (Ge Jen Yi) từ Đài Bắc Trung Hoa và Phùng Gia Tuấn (Tony Fung Ga Zen); Trịnh Ngạn Long (Cheng Yin Lung) – Hongkong (Trung Quốc).

Giải tổ chức chuyên môn cờ tiêu chuẩn với quy định 60 phút + 30 giây từ nước đi đầu tiên. Tổng thưởng toàn giải là 56.200 USD. Riêng nhà vô địch sẽ nhận thưởng 25.000 USD (gần 700 triệu đồng).

Giải được diễn ra 2 giai đoạn với giai đoạn đầu thi đấu 7 ván. Giai đoạn thứ 2 sẽ chọn 4 người có kết quả tốt nhất vào đấu bán kết, tranh suất chung kết. Các kỳ thủ còn lại đấu 2 ván cuối để xếp hạng. Giải đã khởi tranh ngày 22-12. Ngày bế mạc là 28-12.

MINH CHIẾN