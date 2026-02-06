Không có lo ngại lây lan dịch bệnh tại Milano Cortina

Ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 xác nhận với Reuters rằng chưa có trường hợp nào được báo cáo ở các vận động viên thuộc các đoàn khác, sau khi một loạt vận động viên của đội khúc côn cầu nữ Phần Lan nhiễm virus dạ dày khiến trận đấu của họ phải bị hoãn lại.

Nội dung khúc côn cầu nữ Milano Cortina 2026 đã bị xáo trộn ngay từ khi khởi đầu.

Trận đấu mở màn vòng sơ loại khúc côn cầu nữ giữa Phần Lan và đương kim vô địch Canada, ban đầu dự kiến ​​diễn ra vào thứ Năm, đã bị hoãn đến ngày 12-2 do một loại virus dạ dày ảnh hưởng đến đội tuyển Phần Lan. Phần Lan đã hoàn thành buổi tập luyện đầu giờ chiều trước trận đấu mở màn chỉ với 8 vận động viên trượt băng và 2 thủ môn. Norovirus bắt đầu ảnh hưởng đến các cầu thủ vào thứ Ba, và 13 người đã phải cách ly hoặc tự cách ly. Theo các nguồn tin, nếu trận đấu không bị hoãn, các quan chức Phần Lan đã cân nhắc khả năng bị xử thua.

“Quyết định được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia y tế sau khi phát hiện các trường hợp nhiễm norovirus trong đội tuyển Phần Lan”, Ủy ban tổ chức Thế vận hội cho biết vào thứ Năm. “Các vận động viên đang được hỗ trợ bởi các đội ngũ y tế của giải, và họ đang tuân thủ các quy trình thông thường. Ở giai đoạn này, và dựa trên thông tin mà các dịch vụ y tế có được, các trường hợp nhiễm bệnh chỉ giới hạn ở các vận động viên thuộc cùng một đoàn. Chưa có trường hợp nào được báo cáo ở các vận động viên thuộc các đoàn khác”.

HLV của Phần Lan, Tero Lehterä cho biết sẽ không công bằng nếu yêu cầu 10 cầu thủ khỏe mạnh của mình thi đấu trọn vẹn một trận đấu, và ông cũng đã tính đến khả năng các cầu thủ Canada bị lây nhiễm. “Hầu hết các vận động viên đều đang hồi phục, nhưng vẫn chưa đủ sức khỏe để thi đấu. Và nếu chúng tôi thi đấu, điều đó có thể ảnh hưởng đến đội tuyển Canada và sức khỏe của họ. Nhưng tôi không thể mạo hiểm để các cầu thủ của mình thi đấu tối nay nếu họ vẫn còn ốm, vì điều đó sẽ là sai trái đối với từng cá nhân…”.

Đội tuyển khúc côn cầu Phần Lan là một trong những đội giàu kinh nghiệm nhất, với tổng cộng 187 trận đấu Olympic. Hiirikoski và Michelle Karvinen là những vận động viên 5 lần tham dự Olympic.

HUY KHÔI