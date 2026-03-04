Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam năm 2026: Tay đua Indonesia tạm giữ Áo vàng

Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam lần II năm 2026 đã chính thức khởi tranh sáng 4-3, quy tụ 15 đội quốc tế và 7 đội Việt Nam tham dự. Với tổng lộ trình 561,7 km qua 5 chặng, giải đấu là sàn đấu chất lượng hàng đầu khu vực.

Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam lần 2 năm 2026. Ảnh: Quỳnh Mai

Tay đua Priatna Delia Ayustina (Indonesia) đã lập tức gây ấn tượng khi giành chiến thắng chặng 1 (106,5 km vòng quanh TPHCM) bằng màn nước rút tốc độ cao. Với kết quả này, cô tạm thời nắm giữ cả Áo Vàng (Tổng sắp cá nhân) và Áo Xanh (Vua nước rút). Niềm hy vọng của chủ nhà, Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), cán đích ở vị trí thứ ba.



Lễ khai mạc Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam lần II năm 2026.

Ở ngày thi đấu thứ 2, khoảng 150 km, dài nhất giải, từ Thủ Dầu Một đi Bình Long. Giới chuyên môn nhận định đây là chặng marathon mang tính quyết định đến cục diện của giải Áo Xanh - Các đội không tranh chấp Áo Vàng sẽ dồn toàn lực tấn công để thiết lập nhóm đầu. Mục tiêu là thâu tóm trọn vẹn điểm thưởng tại 3 điểm Sprint dọc đường, gây áp lực lên các ứng viên Áo Xanh đang trong đoàn đông (Peloton).

Tâm điểm sẽ là màn tái ngộ đầy duyên nợ giữa Nguyễn Thị Thật (Việt Nam) và đối thủ truyền kiếp Jutatip Maneephan (Thái Lan). Chiến thắng sẽ phụ thuộc vào chiến thuật dẫn đường của đồng đội và bản năng bứt tốc của cá nhân.

Xuất phát chặng 1, giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam lần II năm 2026.

Giải đấu hứa hẹn sẽ tiếp tục kịch tính với các cuộc đua tranh các danh hiệu quan trọng khác như Áo Chấm Đỏ (Vua leo núi), Áo Cam (Tay đua trong nước xuất sắc nhất), Áo Trắng (Tay đua trẻ xuất sắc nhất) và chức vô địch đồng đội.

Một số hình ảnh đẹp của giải ở chặng đầu tiên:

Các tay đua Nữ thi đấu quyết liệt trên mọi cung đường đua ở ngày thi đấu đầu tiên.

Tiếp nước cho các tay đua tại Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam lần II năm 2026.

Các tay đua ăn mừng tại Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam lần II năm 2026.

Nét đẹp đầy nữ tính của các tay đua khi chờ nhận giải thưởng

﻿Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam lần II năm 2026.

Kiểm tra xe cho các tay đua nước ngoài trước khi bước vào chặng 1

﻿Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam lần II năm 2026.

Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam lần II năm 2026 - Áo vàng về tay Indonesia.

Nguyễn Thị Thật trả lời phỏng vấn Báo, Đài sau chặng 1.

DŨNG PHƯƠNG