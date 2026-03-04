Võ sĩ taekwondo phải thi đấu vòng loại tranh suất dự ASIAD 20

Các võ sĩ muốn có suất chính thức góp mặt ASIAD 20 phải đảm bảo điều kiện vượt qua vòng loại theo quy định chuyên môn.

VĐV taekwondo Việt Nam sẽ phải tham dự vòng loại để tranh suất ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Võ sĩ taekwondo Việt Nam và các tuyển thủ taekwondo tại châu Á muốn có cơ hội tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản sẽ phải đấu vòng loại tuyển chọn. Theo quy định của Liên đoàn taekwondo châu Á, giải vô địch châu Á 2026 tổ chức vào tháng 5 sẽ là cuộc kiểm tra vòng loại để trao suất cho VĐV tham dự ASIAD 20. Các võ sĩ đứng trong nhóm 6 người có vị trí cao nhất ở mỗi hạng cân sẽ được đến Nhật Bản thi đấu. Ngoài ra, Liên đoàn taekwondo châu Á sẽ trao thêm 2 suất đặc cách tại mỗi hạng cân đối với những quy định cụ thể.

Đây sẽ là lần đầu tiên, môn taekwondo của đấu trường ASIAD thực hiện thi đấu vòng loại để trao suất cho VĐV.

Tại ASIAD 20 ở Nhật Bản, về thi đấu đối kháng, các nội dung dành cho nam là 58kg, 68kg, 80kg và trên 80kg. Nội dung đối kháng nữ là 49kg, 57kg, 67kg và trên 67kg. Ngoài ra, Ban tổ chức còn tiến hành thi đấu 1 nội dung biểu diễn quyền cá nhân nam, 1 nội dung biểu diễn quyền cá nhân nữ. Liên đoàn taekwondo châu Á và Ban tổ chức ASIAD 20 xây dựng thời gian sơ bộ tổ chức tranh tài môn đấu này tại Đại hội là từ ngày 1-10 tới 3-10.

Năm nay, giải vô địch châu Á sẽ thi đấu tại Mông Cổ từ ngày 19 tới 20-5 (nội dung biểu diễn) và từ ngày 21 tới 24-5 (nội dung đối kháng).

Cách đây 3 năm tại ASIAD 19 đã diễn ra ở Trung Quốc, môn taekwondo tổ chức thi đấu 5 hạng cân nam (58kg, 63kg, 68kg, 80kg, trên 80kg) và 5 hạng cân nữ (49kg, 53kg, 57kg, 67kg, trên 67kg) với 3 nội dung biểu diễn (cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội hỗn hợp nam nữ).

Khi đó, taekwondo Việt Nam giành được 3 tấm HCĐ với kết quả của võ sĩ Trần Hồ Duy (biểu diễn cá nhân nam), Bạc Thị Khiêm (67kg nữ) và đội quyền biểu diễn nam nữ.

MINH CHIẾN