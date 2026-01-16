Tuyển taekwondo Việt Nam tiếp tục thuê chuyên gia Kim Kil Tae

Chuyên gia người Hàn Quốc Kim Kil Tae vẫn tiếp tục huấn luyện chuyên môn tại đội tuyển taekwondo Việt Nam trong năm 2026.

Chuyên gia Kim Kil Tae và các võ sĩ đối kháng nữ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: TAEKWONDOVN

Cục TDTT Việt Nam và bộ môn taekwondo (Cục TDTT Việt Nam) tiếp tục triển hạn hợp đồng với chuyên gia Hàn Quốc Kim Kil Tae trong năm 2026. Chuyên gia người Hàn Quốc là một trong những người đã làm việc nhiều năm qua với các võ sĩ nội dung đối kháng.

Theo nhiệm vụ, chuyên gia người Hàn Quốc tham gia huấn luyện nhóm võ sĩ đối kháng nữ của đội tuyển taekwondo Việt Nam.

Tại SEA Games 33-2025, Ban huấn luyện đội tuyển taekwondo Việt Nam có 2 chuyên gia đồng hành là ông Kim Kil Tae và Heydari Erfan (Iran). Chuyên gia người Iran tham gia huấn luyện võ sĩ khối kháng nam của đội tuyển taekwondo Việt Nam.

Tuyển taekwondo Việt Nam đã giành 4 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ tại SEA Games 33-2025. Trong đó, võ sĩ đối kháng nữ đã góp mặt 3 trận chung kết. Trong đó, Bạc Thị Khiêm và Trần Thị Ánh Tuyết giành HCV. Các võ sĩ đối kháng nam của Việt Nam lọt vào 3 trận chung kết, duy nhất gương mặt Nguyễn Hồng Trọng giành HCV.

Taekwondo Việt Nam bắt đầu chương trình tập huấn năm 2026 và sẽ hướng tới nhiều giải đấu quan trọng. Vào tháng 5, đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch châu Á 2026 ở Mông Cổ còn trong tháng 9 sẽ tranh tài ASIAD 20 ở Nhật Bản. Ngoài ra, môn taekwondo cũng được tổ chức trong chương trình thi đấu Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 (AIMAG 2026).

MINH CHIẾN