Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự vô địch giải carom 3 băng đồng đội thế giới 2026

Billiards Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục để lần thứ 2 có ngôi vô địch thế giới tại giải carom 3 băng đồng đội.

Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự cảm ơn khán giả cổ vũ sau trận chung kết. Ảnh: UMB

Tối muộn ngày 1-3, theo giờ Việt Nam, đội billiards Việt Nam với 2 cơ thủ Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự đã bước ra thi đấu trận chung kết tại giải gặp đội chủ nhà Đức.

Quyết Chiến là người khai cơ, thi đấu trận đầu tiên trước cơ thủ Martin Horn của đội billiards Đức. Với những đường bóng chính xác làm nên các điểm chạm ghi điểm đẹp mắt, Quyết Chiến đã vượt qua Martin Horn với tỷ số 40-30 sau 17 lượt cơ thi đấu.

Nối tiếp sau đó, Nguyễn Trần Thanh Tự gặp cơ thủ Amir Ibraimov của đội Đức. Nắm rõ lợi thế đang dẫn điểm khi chứng kiến đồng đội Quyết Chiến giành được chiến thắng trước đó, tuy nhiên, Thanh Tự thi đấu bình tĩnh và thận trọng. Cơ thủ của Việt Nam là người dẫn điểm hoàn toàn trước đối thủ người Đức. Dù Amir Ibraimov tìm các cơ hội rút ngắn điểm số nhưng Thanh Tự vẫn đủ khả năng vượt lên thắng 40-38 để hoàn tất chiến thắng chung cuộc cho đội billiards Việt Nam.

Trận chung kết khép lại với thắng lợi 2-0 cho đội billiards Việt Nam cùng ngôi vô địch xứng đáng. Trước đó, chúng ta đã gặp đội Đức tại vòng bảng nhưng chỉ có kết quả hòa. Ở vòng bảng, đội billiards Việt Nam đã thi đấu trước các đội Đức, Mexico, Pháp để giành quyền vào tứ kết. Tại tứ kết, chúng ta thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Ở bán kết, chúng ta vượt qua đội Thụy Điển.

Đây là lần thứ 2, đội billiards Việt Nam giành ngôi vô địch giải carom 3 băng đồng đội thế giới. Lần đầu tiên billiards Việt Nam có kết quả này là năm 2024 (Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh). Năm ngoái, đội billiards Việt Nam chỉ có ngôi á quân do thua Hà Lan tại chung kết. Năm nay, đội billiards Việt Nam đăng ký tham dự với đội hình mới là Trần Quyết Chiến, Nguyễn Trần Thanh Tự.

MINH CHIẾN