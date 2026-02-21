Các môn khác

Trần Quyết Chiến dự tranh tại giải vô địch đồng đội carom 3 băng thế giới 2026

SGGPO

Giải billiards vô địch đồng đội carom 3 băng thế giới 2026 sẽ có đại diện của Việt Nam tham dự là Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự.

Cơ thủ Trần Quyết Chiến sang Đức tranh tài giải thế giới sau Tết. Ảnh: UMB
Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự góp mặt giải billiards vô địch đồng đội carom 3 băng thế giới 2026 (The World Championship 3-Cushion National Teams) diễn ra tại Đức.

Giải đấu năm nay khai cuộc từ ngày 26-2 và kéo dài tới ngày 1-3. Giải năm nay ghi nhận 16 đội giành quyền góp mặt vòng chung kết. Đại diện của châu Á có các đội Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo bốc thăm, đội Việt Nam với Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự nằm ở Bảng B cùng đội chủ nhà Đức (Martin Horn, Amir Ibraimov), Pháp (Jeremy Bury, Mikael Devogelaere) và Mexico (Christian Hernandez, Alejandro Santiago). Theo lịch thi đấu, 2 cơ thủ của Việt Nam sẽ gặp đội Mexico trong ngày đầu khai mạc giải 26-2. Theo quy định, 2 đội có kết quả tốt nhất sau vòng bảng sẽ giành quyền vào tứ kết của giải. Tại các trận đấu, điểm chiến thắng sẽ là 40.

Trong 2 mùa giải liên tiếp là 2024 và 2025, đội billiards Việt Nam đều lọt vào trận chung kết. Khi đó, chúng ta góp mặt với 2 cơ thủ là Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh. Ở năm 2024, Quyết Chiến và Phương Vinh đã thắng 2 cơ thủ đội Tây Ban Nha để giành ngôi vô địch. Năm 2025, Quyết Chiến và Phương Vinh thua đội Hà Lan nên nhận ngôi á quân. Đó vẫn đang là những kết quả tốt nhất mà đội billiards Việt Nam có được tại gaiir vô địch đồng đội carom 3 băng thế giới.

MINH CHIẾ

