Trần Quyết Chiến dự tranh tại giải vô địch đồng đội carom 3 băng thế giới 2026

Cơ thủ Trần Quyết Chiến sang Đức tranh tài giải thế giới sau Tết. Ảnh: UMB

Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự góp mặt giải billiards vô địch đồng đội carom 3 băng thế giới 2026 (The World Championship 3-Cushion National Teams) diễn ra tại Đức.

Giải đấu năm nay khai cuộc từ ngày 26-2 và kéo dài tới ngày 1-3. Giải năm nay ghi nhận 16 đội giành quyền góp mặt vòng chung kết. Đại diện của châu Á có các đội Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo bốc thăm, đội Việt Nam với Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự nằm ở Bảng B cùng đội chủ nhà Đức (Martin Horn, Amir Ibraimov), Pháp (Jeremy Bury, Mikael Devogelaere) và Mexico (Christian Hernandez, Alejandro Santiago). Theo lịch thi đấu, 2 cơ thủ của Việt Nam sẽ gặp đội Mexico trong ngày đầu khai mạc giải 26-2. Theo quy định, 2 đội có kết quả tốt nhất sau vòng bảng sẽ giành quyền vào tứ kết của giải. Tại các trận đấu, điểm chiến thắng sẽ là 40.

Trong 2 mùa giải liên tiếp là 2024 và 2025, đội billiards Việt Nam đều lọt vào trận chung kết. Khi đó, chúng ta góp mặt với 2 cơ thủ là Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh. Ở năm 2024, Quyết Chiến và Phương Vinh đã thắng 2 cơ thủ đội Tây Ban Nha để giành ngôi vô địch. Năm 2025, Quyết Chiến và Phương Vinh thua đội Hà Lan nên nhận ngôi á quân. Đó vẫn đang là những kết quả tốt nhất mà đội billiards Việt Nam có được tại gaiir vô địch đồng đội carom 3 băng thế giới.

MINH CHIẾ