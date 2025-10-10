Cơ thủ Trần Quyết Chiến là đại diện của Việt Nam thi đấu giải vô địch carom 3 băng thế giới 2025

Trần Quyết Chiến là 1 trong 5 cơ thủ Việt Nam được chú ý nhất tại giải vô địch carom 3 băng thế giới 2025 tại Bỉ.

Trần Quyết Chiến sẽ thi đấu giải vô địch thế giới tại Bỉ. Ảnh: UMB

Giải đấu năm nay tổ chức ở Bỉ từ ngày 14 tới 18-10. Trần Quyết Chiến là gương mặt được chờ đợi giành kết quả cao nhất. Ngoài ra, 4 cơ thủ khác của Việt Nam có suất tham dự giải đấu là Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự, Trần Thanh Lực. Năm ngoái, cơ thủ Trần Thanh Lực đã vào chung kết giải vô địch carom 3 băng thế giới 2024 được tổ chức tại Việt Nam nhưng thua Cho Myung-woo (Hàn Quốc), nhận ngôi á quân.

Trần Quyết Chiến từng vào trận chung kết giải thế giới năm 2023 nhưng chỉ có HCB do thua Bao Phương Vinh.

Theo bốc thăm, Trần Quyết Chiến vào bảng D cùng cơ thủ Luis Sobreyra (Mexico) và Lee Beom-yeol (Hàn Quốc). Trần Thanh Lực nằm ở bảng F với Jose Miguel Soares (Bồ Đào Nha) và Pedro Gonzalez (Colombia). Nguyễn Trần Thanh Tự nằm ở bảng đấu cùng Heo Jung-han (Hàn Quốc) và Carlos Anguita (Tây Ban Nha). Bao Phương Vinh sẽ ở cùng bảng với Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ) và Luis Bahamondes (Chile), còn Chiêm Hồng Thái sẽ gặp Roland Forthomme và Bart Ceulemans (Bỉ).

Toàn giải có 48 cơ thủ giành suất góp mặt. Các cơ thủ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. 2 người có kết quả tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp.

Hiện tại, các cơ thủ của Việt Nam đang thi đấu giải World Cup 2025 được tổ chức cùng địa điểm ở Bỉ. Giải kéo dài tới hết ngày 12-10. Các cơ thủ Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái đều có kết quả tốt ở những trận đầu tại giải. Ở giải World Cup 2025, billiards Việt Nam còn có Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Văn Tài, Đào Văn Lý thi đấu.

MINH CHIẾN