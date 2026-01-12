Fabio Wardley: “Tôi sẽ hạ KO Tyson Fury giống như mọi người khác”

Tyson Fury vừa tuyên bố trở lại vào đầu tuần này, chấm dứt quãng thời gian giải nghệ ngắn ngủi sau 2 trận thua liên tiếp trước Oleksandr Usyk năm 2024, Cựu vô địch hạng nặng đều khẳng định mình bị xử ép trên bảng điểm. Ngay lập tức, Fabio Wardley nhắm đến Fury!

Wardley trong trận hạ KO Parker

Wardley nhắm đến Fury

Với sự trở lại của Fury, cục diện quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp lại một lần nữa thay đổi. Trong thời gian Fury vắng mặt, Usyk từ bỏ đai vô địch WBO thay vì chấp nhận đối đầu với Wardley, võ sĩ Ukraine lại chọn theo đuổi trận đấu với... Deontay Wilder.

Wardley được nâng lên vị trí Nhà vô địch tối thượng của WBO, luôn tìm kiếm đối thủ thích hợp cho trận bảo vệ đai đầu tiên. Sự trở lại của Fury vừa trở nên đúng lúc, khi anh khẳng định “Vua Digan” nằm ở trong tầm ngắm của mình từ lâu!

“Tôi chưa bao giờ biết anh ấy sẽ làm gì, tôi nghĩ một nửa thời gian anh ấy cũng không biết, đó là lý do tại sao mọi người vẫn luôn phải cảnh giác như vậy!”, Wardley nói với BoxingScene, giải thích về tính cách đồng bóng rất khó đoán của Fury.

“Nhưng tôi biết rằng là, các bạn đã thấy rất nhiều lần sức hút của quyền Anh chuyên nghiệp và việc các võ sĩ khó lòng từ bỏ nó, một con người như anh ấy cũng vậy, tôi nghĩ là nó có một sức hút nhất định đối với anh ấy”, võ sĩ người Anh nói.

“Vì vậy, vâng, tôi có lẽ không thực sự tự tin rằng - đó sẽ là lần giải nghệ cuối cùng của anh ấy. Tôi có lẽ chắc chắn rằng sẽ còn ít nhất một lần nữa. Nhưng mà vâng, trong đầu tôi luôn nghĩ nếu anh ấy trở lại, anh ấy là người tôi muốn đối đầu”.

Chính Fury đề cập đến khả năng đối đầu với Wardley hồi đầu tuần này, thừa nhận rằng việc bước thẳng vào sàn đấu với người giữ đai vô địch hạng nặng sau hơn một 1 vắng bóng sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng cũng là rất hấp dẫn...

Dù Fury gợi ý trận đấu có thể diễn ra vào cuối năm 2026, ngụ ý rằng anh sẽ có một trận khởi động trước khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn, câu hỏi: Liệu người giàu kinh nghiệm như anh có thực sự cần một trận đấu như vậy hay không?

“Tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghĩ là anh ấy cần”, Wardley đương nhiên phủ nhận, “Tôi từng nói điều này trước đây, tôi nghĩ, đối với anh ấy, ít nhất là ở giai đoạn này sự nghiệp, cả thời gian anh ấy gắn bó với quyền Anh, anh ấy đã tập luyện từ khi còn bé mà”.

“Anh ấy đã làm điều đó quá lâu rồi - nó không chỉ là bản năng thứ 2 mà còn là bản năng đầu tiên nữa. Nhưng tôi không biết liệu anh ấy có cần một trận đấu trở lại sau thời gian nghỉ thi đấu hay không. Tôi thực sự không biết”, Wardley tỏ ra hoài nghi.

“Tôi thậm chí còn không biết anh ấy chọn ai để đấu hay nêu tên ai, hoặc bất cứ điều gì khác. Nhưng dù có là ai đi nữa, rõ ràng anh ấy chỉ định hạ gục đối thủ hoặc ít nhất là chơi vòng quanh đối phương vài hiệp”, Wardley tiếp tục đặt ra câu hỏi.

“Và thực tế mà nói, điều đó sẽ giúp ích gì cho anh ấy? Liệu nó có giúp anh ấy rũ bỏ được sự trì trệ sau thời gian dài không thượng đài? Ai mà biết được nè? Nhưng tôi không biết. Điều đó tùy thuộc vào anh ấy!”, võ sĩ 31 tuổi người Anh thừa nhận.

Có vẻ như Ứng cử viên hàng đầu cho trận đấu quay trở lại của Fury hiện nay là Arslanbek Makhmudov (Nga, sở hữu thành tích 21-2, với 19 trận thắng KO), người đã đánh bại võ sĩ người Anh nổi tiếng Dave Allen từ hồi tháng 10 năm ngoái.

“Vâng, vì vậy, một người như Fury, một võ sĩ hạng nặng rất nhanh nhẹn và cơ động, đấu với một người không nhanh nhẹn, cơ động lắm, đó là một sự lựa chọn khá hợp lý”, Wardley nói về trận đấu. “Rất có lý, ít nhất là từ góc nhìn của Fury”.

Hạ KO Parker và đai WBO mang lại tự tin cho Wardley

Trong suốt sự nghiệp của mình, Wardley đã liên tục chứng minh những người nghi ngờ anh đều sai, nhiều người tin rằng kinh nghiệm hạn chế cuối cùng sẽ khiến anh thất bại.

Thay vào đó, mỗi bước đi được cho là quá sức - chỉ càng củng cố niềm tin của anh. Và giờ đây, với tư cách là Nhà vô địch WBO, sự tự tin của anh đang ở mức cao nhất mọi thời đại.

“Cũng giống như tất cả các trận đấu khác, tôi sẽ hạ KO Fury”, anh nói về trận đấu dự kiến của tương lai với tay đấm “đàn anh đồng hương”, “Tôi có thể phải chịu một vài cú đấm, có thể bị dẫn trước vài hiệp, và những điều tương tự như vậy đó”.

“Nhưng đến hiệp - gì ấy nhỉ?? Hiệp thứ 10, 11, gì đó, có lẽ tôi sẽ dành sức cho hiệp 12. Tôi đã từng thắng ở hiệp 10, hay là 11, vì vậy có lẽ lần này tôi sẽ dành sức cho hiệp 12 và tung ra đòn quyết định”, Wardley (20-0-1, 19 KO) chia sẻ với tự tin ngập tràn.

“Nhìn chung thì, đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Thật là một bước ngoặt kỳ lạ, phải không??”, Wardley nói, “Bởi vì, sau trận đấu cuối cùng của tôi với Joseph Parker (anh thắng TKO ở hiệp 11), bạn sẽ khó mà tìm được ai dự đoán - tôi sẽ chiến thắng”.

“Và giờ đây, đột nhiên, tôi lại đủ giỏi để đánh bại Fury. Thật buồn cười khi có những thăng trầm, và việc bạn có thể nhanh chóng rơi xuống đáy vực, rồi lại nhanh chóng vươn lên đỉnh cao. Nhưng điều đó thật tuyệt vời”, Wardley nói.

“Và cũng thật vui khi thấy rằng là có lẽ tôi đã chứng minh đủ với nhiều người sai lầm để họ nói: “Tôi nghĩ cậu có thể làm được điều này bởi vì tôi cứ dự đoán cậu ta thua - và cậu ta cứ chứng minh tôi liên tục sai”, Wardley hào hứng cho biết thêm.

Chisora cũng là mục tiêu

Fury là một lựa chọn cho Wardley, nhưng sẽ không phải là lựa chọn duy nhất. Derek Chisora hiện ​​đang tìm kiếm một đối thủ phù hợp cho trận đấu chuyên nghiệp thứ 50 và cũng là trận đấu cuối cùng của mình, khép lại sự nghiệp đầy màu sắc.

Võ sĩ kỳ cựu này từ lâu đã bày tỏ mong muốn kết thúc sự nghiệp bằng một cơ hội cuối cùng tranh đai vô địch, Wardley có thể mang đến chính xác cơ hội đó. Mặc dù là các cuộc thảo luận đang ở giai đoạn đầu, nhưng trận đấu tiềm năng này thì...

“Có lẽ đó là trận đấu mà chúng tôi bàn bạc nhiều nhất”, Wardley nói, “Ai biết được liệu anh ấy đứng đầu danh sách hay không? “Del Boy” sẽ mãi là “Del Boy”. Và tôi có thể tưởng tượng rằng ở trận đấu thứ 50 của mình, anh ấy muốn mọi thứ theo ý mình và làm theo cách riêng của mình”.

“Vì vậy, đừng hiểu lầm, 50 trận đấu trong nghề, anh ấy xứng đáng với điều đó. Tôi hiểu. Có thể mọi chuyện sẽ không diễn ra như ý muốn, nhưng đó là một trận đấu tuyệt vời. Sẽ là một trận đấu tuyệt vời giữa 2 chúng tôi, chiến tranh vs chiến tranh. Hai người không lùi bước, họ rất muốn lao vào cuộc chiến. Vâng, tôi nghĩ mọi người sẽ ủng hộ trận đấu đó”.

“Tôi là Nhà vô địch thế. Tôi được hưởng tất cả các quyền của nhà vô địch thế giới,” Wardley nói, “Và đừng hiểu lầm tôi: Tôi rất khâm phục anh ấy vì 50 trận đấu trong sự nghiệp và tất cả những gì anh ấy đã đạt được”, Wardley không muốn từ bỏ đặc quyền dù đấu Chisora.

“Cũng đừng hiểu lầm tôi, tôi rất yêu quý và ngưỡng mộ “Del Boy”. Anh ấy là người theo dõi sự nghiệp của tôi từ đầu đến cuối. Và anh ấy luôn quan tâm và chúc mừng tôi mỗi khi tôi đạt được thành tích, cột mốc quan trọng - cùng với chiến thắng.

“Và anh ấy là một trong số rất ít người công khai ủng hộ tôi đánh bại Parker. Vì vậy, vâng, tôi rất yêu quý và tôn trọng anh ấy. Nhưng không, tôi là nhà vô địch”, Wardley khẳng định vị thế của kẻ nắm 1/4 đai vô địch lớn của hạng cân nặng, bên cạnh Usyk.

