Tranh cãi quanh quyết định dừng trận đấu giúp Fabio Wardley thắng TKO Joseph Parker

Trận đấu quyền hạng nặng giữa Joseph Parker (giữ đai Interim của WBO) và Fabio Wardley (giữ đai Interim của WBA) diễn ra tại sàn đàn nằm bên trong Nhà thi đấu O2 Arena đã có kết quả gây sốc, khi võ sĩ chủ nhà thắng TKO đối thủ người New Zealand từ quyết định dừng trận đấu gây tranh cãi.

Parker (quần vàng) thua TKO Wardley

Nếu đánh bại võ sĩ chủ nhà - vốn là Đương kim vô địch hạng nặng nước Anh, Parker sẽ chắc chắn trụ vững với vị trí Kẻ thách đấu số 1, và có quyền tiếp tục khiêu chiến giành đai WBO với lại “Minh chủ” Oleksandr Usyk...

Những tưởng mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ với “Tù trưởng Samoa” khi anh thắng hầu như các hiệp đấu trong khoảng thời gian cả 2 võ sĩ đều thể hiện sự dũng cảm. Nhưng ở hiệp đấu thứ 11, biến cố gây sốc đã diễn ra.

Sau những “cảnh báo” kể từ hiệp đấu thứ 10, với loạt đòn gây ra sát thương - mà chỉ có tiếng chuông hết hiệp mới cứu Parker khỏi rắc rối, anh này đã sa lầy vào thế trận ở hiệp 11, Fabio được sự thúc giục từ HLV Michael Ofo - người đã cảm nhận về một cú KO, lao lên tấn công và đè Parker về phía dây đài.

Thời điểm đó, ai cũng có thể cảm nhận là, Wardley với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, chiếm ưu thế hầu như áp đảo. Parker đa phần chỉ có thể dùng 2 tay che đầu, cố gắng giảm nhẹ thiệt hại nhất có thể có.

Dù vậy, “Tù trưởng Samoa” thi thoảng vẫn có thể trả đòn, và anh này chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ sớm kiệt sức hay bị knock-down. Nhưng mà trọng tài điều hành trận đấu can thiệp trao chiến thắng TKO cho Wardley.

Bất chấp phản đối quyết liệt từ Parker vẫn còn rất tỉnh táo - và đang nhận ra một kết quả tai hại khác vừa ập đến đời anh, Wardley vừa kiệt sức nhưng cũng vừa sung sướng sụp xuống sàn đài để ăn mừng chiến thắng.

Dù thế này hay thế khác, người ta cũng phải khen ngợi những nỗ lực rất dũng cảm tuyệt vời của võ sĩ người Anh, đây không phải là lần đầu tiên anh mang lại chiến thắng đầy cảm xúc, cú KO bất ngờ Justis Huni hồi tháng 6 cũng tương tự như vậy.

Tất nhiên, mọi tranh cãi vẫn đang xoay xung quanh quyết định cho dừng trận đấu “quá sớm” của trọng tài. Nhiều chuyên gia, cựu võ sĩ tin rằng “Tù trưởng Samoa” xứng đang có thêm đôi chút thời gian trước khi dừng trận đấu.

HLV Dave Coldwell (từng huấn luyện Tony Bellew thắng đai bán nặng WBC) có nhận định: “Nếu bạn là Parker, bạn đang nổi điên. Đây là một trận đấu lớn, bạn muốn ít nhất phải ngã xuống và đếm đến 10 cái đã...”.

“Nhưng mà các bạn cũng biết đấy, nếu bạn bị đánh văng ra xa khi đang dựa ở trên dây đài và gặp rắc rối, bạn phải siết chặt bản thân, tung ra vài cú đấm trả và nhìn...”, HLV Coldwell đã chia sẻ về quan điểm của ông.

“Ông bầu người Mỹ” Lou DiBella thì chỉ trích mạnh mẽ: “Quyết định dừng trận đấu đột ngột thế này thật khốn nạn và khủng khiếp. Trận đấu đã bị dừng lại trước một võ sĩ hạng A dù là anh này không đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào hay thật sự cần thiết. Thật là khủng khiếp, ủa đùa à? Quá nhiều thứ vớ vẩn với quyền Anh".

Phóng viên Mike Coppinger của ESPN cũng chia sẻ quan điểm: “Tôi không hề thích quyết định dừng trận đấu. Đoạn kết, cú đấm đầu tiên chỉ sượt qua, còn lại cú thứ 2 và thứ 3 không trúng đích. Trọng tài canh thời gian quá tệ, 2 võ sĩ đều thể hiện tinh thần thép”.

Đ.Hg.