Joseph Parker đưa vợ con đến trại tập luyện tại Ailen, mong đạt tầm cao mới đối đầu với Fabio Wardley

HLV của Joseph Parker nói rằng là việc võ sĩ quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp người New Zealand đưa vợ con đến trại huấn luyện ở Ailen đã giúp anh đạt đến những tầm cao mới để chuẩn bị cho trận đấu với đối thủ người Anh - Fabio Wardley.

Parker và HLV Lee

Trái với những Tyson Fury hay là Oleksandr Usyk gần đây khi đối đầu với lại Daniel Dubois, đều cách ly với vợ, hạn chế gặp con trước những trận đấu quan trọng của cuộc đời, thì “Tù trưởng Samoa” hay “Chiến binh đường phố” - võ sĩ Parker lại có chọn lựa khác hẳn...

Kẻ đang giữ đai Interim hạng nặng của WBO đã cho “di dời” cả vợ con đến trại tập luyện tại Ailen, với hy vọng đạt được tầm cao mới trước trận đấu quyền với Fabio Wardley vào cuối tuần này, trận đấu Parker sẽ buộc phải thắng nếu muốn có suất đấu với Usyk.

Theo lời HLV của Parker, ông Andy Lee (từng là cựu quyền thủ vô địch hạng trung thế giới), thì học trò của ông đang được thúc đẩy bởi cảm giác thoái mái như ở nhà khi tham gia trại huấn luyện tại Dublin. Andy đã huấn luyện Parker suốt từ 4 năm qua, giúp võ sĩ người New Zealand trải qua 9 trận đấu và thắng 8 trong số đó...

Parker từng phải trải qua những tháng ngày vất vả xa vợ xa con trong khi tập luyện ở Dublin, cách xa nhà anh gần 19.000 km. Võ sĩ hạng nặng thậm chí còn buộc phải để lại “cả 4 cô con gái rượu” của mình mỗi khi anh tập trung các trại huấn luyện trước các trận đấu.

Con trai đầu lòng của anh - bé Joseph Jr - chào đời hồi tháng 6-2024, trước khi cậu con trai út mới sinh - bé Klaus chào đời vào tháng 6 năm nay. Do đó Parker chỉ được tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi bên cạnh gia đình vào mùa Hè trước khi trở về ngôi nhà nuôi dưỡng mình để tập luyện dưới sự chỉ bảo của HLV Lee.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Để chuẩn bị cho trận đấu với Wardley vào thứ Bảy tuần này - sẽ được phát trực tiếp trên DAZN PPV, diễn ra tại Nhà thi đấu O2 Arena (Anh) ngày 25-10-2026 - người cha của 6 đứa con này quyết định chuyển cả gia đình đến Đảo Ngọc Lục Bảo.

Parker sẽ sống trong một khu nhà trại, trong khi vợ anh, 4 cô con gái và 2 cậu con trai sống tại một khách sạn gần đó, nơi anh đến thăm họ để lấy lại động lực. HLV Lee chia sẻ trong tập phim No Glove Lost mới nhất của SunSport: “Tôi nghĩ việc có các con và vợ ở đây rất có lợi cho cậu ấy”.

“Các chàng trai đều biết rằng sau khi tập luyện ở trong phòng tập, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi khi ở trại tập luyện và khi không gian trở nên yên tĩnh và trầm lắng, đó là những lúc khó khăn nhất vì bạn cảm thấy cô đơn và có nhiều thời gian để suy nghĩ này nó”.

“Nhưng giờ đây, ở trong trại tập luyện này, cậu ấy đơn giản có thể quay trở về khách sạn, gặp con, gặp vợ dù chỉ 10 phút, hoặc 1 tiếng đồng hồ ở đây hay ở kia. Điều đó lấp đầy khoảng trống, và đối với chúng, cả bọn trẻ con nữa, chúng cũng biết bố chúng đang ở đâu. Tôi nghĩ đứa nhỏ nhất khoảng 6 tháng tuổi và đứa lớn nhất 8 tuổi”.

“Cậu ấy có 6 nhóc tì, tất cả đều còn nhỏ, và việc cậu ấy vắng mặt trong 8 đến 10 tuần giống như là hoàn toàn biến mất vậy. Bọn trẻ không biết cậu ấy ở đâu. Vì vậy, bây giờ chúng biết nơi cậu ấy đang ở. Chúng biết phòng tập cậu ấy ở đâu, cha đang đi tập quyền Anh, nhưng ở trong tâm trí chúng có thể hình dung ra được, mọi người hiểu ý tôi chứ?”.

“Thế cho nên, tôi nghĩ rằng là, việc có gia đình ở đây, ngay gần trại tập luyện là vô cùng có lợi cho Parker, bởi vì, tôi nghĩ điều đó đã tạo động lực cho anh ấy. Nó mang lại cho cậu ấy một sự thúc đẩy nho nhỏ, để cậu ấy vươn đến tầm cao mới”, HLV Lee nhận xét.

Đối thủ Wardley của Parker hiện đang có kỷ lục là 18 trận hạ KO trong 19 trận thắng của mình. Nhưng điều này đến từ phong cách phi chính thống, Wardley chỉ mới bắt đầu tập quyền Anh từ năm 20 tuổi, và chuyển lên chuyên nghiệp sau vỏn vẹn 4 trận thượng đài nghiệp dư. Wardley năm nay 30 tuổi, đang giữ đai Interim hạng nặng của WBA.

Để chống lại Wardley, HLV Lee đã tuyển mộ sự giúp đỡ của các võ sĩ nghiệp dư hàng đầu và thậm chí cả các võ sĩ kick-boxing để tái tạo lại sự khó lường trong phong cách của Wardley. Ông đã chia sẻ: “Chúng tôi đã có một số buổi tập đối kháng thực sự tốt ở Dublin, với một vài võ sĩ nghiệp dư hàng đầu, như là Adam Olyaniyan và Daniel Wavey”.

“Và sau đó, hồi tuần trước, chúng tôi còn mời một võ sĩ kick-boxing đến đây, tên anh ta là Donegi Abena đến từ Hà Lan. Anh ta đã cung cấp những hiệp đấu chất lượng, cũng có phong cách khó chịu, phi truyền thống đó, nên chúng tôi đã chọn anh ta vì lý do này”.

“Nhưng mà các bạn nghe đây này, ở ngoài đó - vẫn còn có những VĐV nghiệp dư tuyệt vời, những nhà vô địch Olympic mà không thể giành được các đai vô địch đánh quyền chuyên nghiệp. Mọi người hiểu ý của tôi chứ? Vì vậy, điều đó cũng không có nghĩa lý gì cả”.

“Quyền Anh chuyên nghiệp là một môn thể thao rất khác. Wardley đã chứng minh rằng là, anh ta luôn có thể tìm ra cách chiến thắng ngay cả khi bị dẫn trước, anh luôn tìm ra cách chiến thắng. Vì vậy, hãy thật nghiêm túc và chuẩn bị cho một trận đấu thật khó khăn”.

