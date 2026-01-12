Ông Nguyễn Mạnh Thắng được bầu là Chủ tịch Hội Y học thể thao Việt Nam nhiệm kỳ thứ nhất

Hội Y học thể thao Việt Nam đã được ra đời với sự đồng hành của nhiều nhà khoa học, bác sĩ, điều dưỡng và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y học thể thao.

Hội Y học thể thao Việt Nam đã ra mắt Ban chấp hành khóa 1. Ảnh: MẠNH THẮNG

Hội Y học thể thao Việt Nam nhiệm kỳ thứ nhất (2026-2031) chính thức được ra đời sau khi hoàn thành đại hội đại biểu thành lập ngày 11-1 vừa qua tại Hà Nội.

Hội Y học thể thao Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1350/QĐ-BNV (ngày 18-11-2025) của Bộ Nội vụ.

Hội Y học thể thao Việt Nam hoạt động trên phạm vi toàn quốc, theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, công khai, minh bạch và không vì mục đích lợi nhuận. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế và phối hợp quản lý của các bộ, ngành liên quan.

Tại đại hội, Ban chấp hành của Hội Y học thể thao Việt Nam nhiệm kỳ thứ nhất cam kết lãnh đạo, điều hành Hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ Hội và quy định của pháp luật. Hội Y học thể thao Việt Nam sẽ từng bước xây dựng tổ chức trở thành điểm tựa chuyên môn tin cậy cho thể thao Việt Nam, là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của đội ngũ y học thể thao cả nước.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành Hội Y học thể thao Việt Nam nhiệm kỳ thứ nhất gồm 36 ủy viên.

Đồng thời, TS Nguyễn Mạnh Thắng (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ VH-TT-DL) được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Y học thể thao Việt Nam.

MINH CHIẾN