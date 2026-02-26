Hơn 100 tay đua tranh tài ở Giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM - Cúp Biwase 2026

Hơn một tuần nữa, hai giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026 sẽ chính thức khởi tranh, mở ra mùa tranh tài hứa hẹn sôi động. Sẽ có hơn 100 tay đua đến từ 22 đội mạnh trong nước và quốc tế tham gia tranh tài.

Hình ảnh giải xe đạp Nữ Quốc tế TPHCM Cúp Biwase mùa vừa rồi. Ảnh: Quỳnh Mai

Duy trì liên tục từ năm 2011, giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM – Cúp Biwase đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của các đội đua đường trường nữ. Tuy nhiên, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên cả Biwase Tour of Vietnam và Cúp Biwase đều được Liên đoàn xe đạp Thế giới (UCI) đưa vào hệ thống thi đấu quốc tế, tính điểm chính thức. Đây là cột mốc lịch sử, khẳng định năng lực tổ chức, uy tín thương hiệu cũng như sự chuyên nghiệp của giải đấu.



Ông Ngô Văn Lui (Phó Tổng Giám đốc Biwase, đồng Trưởng Ban tổ chức) cho biết các tiêu chuẩn của UCI về chuyên môn, kỹ thuật, hậu cần, an ninh lộ trình đều rất nghiêm ngặt. Vì vậy, Ban tổ chức đã chuẩn bị từ rất sớm, làm việc chặt chẽ với các địa phương về cung đường, nơi ăn ở và điều kiện thi đấu tốt nhất cho các đoàn quốc tế.

Quang cảnh giới thiệu áo đấu Giải xe đạp Nữ Quốc tế TPHCM Cúp Biwase 2026.

Trong khi đó, ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM, đánh giá việc cả hai giải được UCI công nhận là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức các sự kiện xe đạp quy mô lớn của TPHCM và đối tác. Sự phối hợp đồng bộ, cùng sự hưởng ứng tích cực từ các địa phương nơi đoàn đua đi qua, tạo nên nền tảng vững chắc cho một mùa giải thành công.

Nếu hành trình đầu tiên là cung đường “lên rừng”, thì phần còn lại của giải sẽ là những chặng “xuống biển” đầy thú vị nhưng không kém phần khắc nghiệt. Từ phố núi Đà Lạt, đoàn đua đổ đèo về Nha Trang, Phan Rang, Đông Hải, Phan Thiết, Vũng Tàu và kết thúc tại phường Thủ Dầu Một (TPHCM).

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 14-3 với 11 chặng đua, tổng lộ trình hơn 1.300 km. Biwase Tour of Vietnam gồm 5 chặng khởi đầu từ TPHCM, qua Đồng Nai, hướng lên cao nguyên Lâm Đồng. Các tay đua sẽ chinh phục 4 ngọn đèo thử thách gồm Chuối, Bảo Lộc, Prenn và Tà Nung trước khi về đích tại Đà Lạt sáng 9-3, thời điểm khai màn Cúp Biwase lần thứ 16.

Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM phát biểu tại buổi họp báo.

Mùa giải 2026 cũng xác lập kỷ lục về quy mô khi quy tụ 22 đội đua, trong đó có 15 đội quốc tế đến từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Kazakhstan, Uzbekistan, Trung Quốc, Úc, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha… Nhiều đội thuộc hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, hứa hẹn nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo cơ hội cọ xát quý giá cho các tay đua Việt Nam.

Đáng chú ý, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) sẽ livestream và tường thuật trực tiếp toàn bộ các chặng đua, đồng thời sản xuất các chương trình nhật ký, đồng hành trên hệ thống truyền hình, phát thanh và nền tảng số.

DŨNG PHƯƠNG