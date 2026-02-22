Thành viên đội tuyển bắn súng Việt Nam nhận khen thưởng lớn

Các thành viên đội tuyển bắn súng Việt Nam đã được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba từ những kết quả thi đấu.

HLV Lê Doãn Cường và Trần Quốc Cường (hàng dưới) đã được nhận khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: MINH MINH

Theo Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã được khen thưởng từ thành tích tại giải vô địch châu Á 2025 đã tranh tài ở Kazakhstan năm ngoái.

Theo đó, 2 xạ thủ Nguyễn Thị Mai Chi, Lê Thảo Ngọc được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì khi giành được HCV tại giải vô địch châu Á 2025. HLV Trần Hoàng Vũ của đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì khi chỉ đạo VĐV đạt kết quả HCV tại giải đấu trên.

Ngoài ra, các thành viên của đội tuyển bắn súng Việt Nam được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba khi giành HCB tại giải vô địch châu Á 2025 gồm xạ thủ Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Phan Công Minh, Ngô Hữu Vương, Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Lý Thành Đạt và HLV Lê Doãn Cường, Trần Quốc Cường.

Các thành viên của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã xếp hạng 7 tại giải vô địch châu Á 2025 tổ chức tại Kazakshtan năm ngoái từ những kết quả huy chương đã đạt được.

Sau chương trình nghỉ Tết, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã trở lại tập huấn trên trường bắn thuộc Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia từ ngày 21-2 (mùng 5 Tết). Xạ thủ Việt Nam đã thi đấu giải vô địch súng ngắn, súng trường tại Ấn Độ trước khi nghỉ Tết và đạt 1 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Đây là giải quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của bắn súng Việt Nam. Sau khi trở lại tập luyện trong năm mới, xạ thủ Việt Nam dự kiến sẽ có 2 giải đấu thuộc hệ thống ISSF World Cup 2026 của bắn súng thế giới trước khi tham dự ASIAD 20 vào tháng 9 ở Nhật Bản.

MINH CHIẾN