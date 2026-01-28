Các môn khác

Đội tuyển bắn súng Việt Nam thận trọng sức khỏe, y tế khi thi đấu giải châu Á ở Ấn Độ

SGGPO

Thành viên đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 vào cuối tuần này tại Ấn Độ.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và đồng đội sẽ đi Ấn Độ thi đấu giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 cuối tuần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và đồng đội sẽ đi Ấn Độ thi đấu giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 cuối tuần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước những diễn biến của virus Nipah được thông báo thời gian qua, Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết toàn đội yêu cầu từng VĐV thận trọng, đảm bảo kỹ các công tác y tế giữ gìn khi tranh tài ở Ấn Độ sắp tới.

Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 sẽ diễn ra tại New Delhi (Ấn Độ) từ ngày 2 tới 14-2.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam cử đội hình 14 xạ thủ tham dự giải đấu trong các nội dung dành cho súng ngắn và súng trường. Trong lực lượng thi đấu của bắn súng Việt Nam, xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền được đăng ký góp mặt. Ngoài ra, nhiều xạ thủ vừa giành HCV tại SEA Games 33-2025 cũng có trong đội hình tới Ấn Độ năm nay.

Đây là giải quốc tế đầu tiên của đội tuyển bắn súng Việt Nam trong năm 2026. Các xạ thủ đã chuẩn bị chuyên môn tại trường bắn súng quốc gia thời gian qua và tự tin sang Ấn Độ tranh tài.

Tại giải này năm ngoái được tổ chức ở Thái Lan, bắn súng Việt Nam đã giành các tấm HCV nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp (Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy), đồng đội nam 25m súng ngắn bắn nhanh (Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy, Vũ Tiến Nam), đồng đội nam 25m súng ngắn tiêu chuẩn (Phan Công Minh, Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu). Năm ngoái, giải ghi nhận 15 đội đã có xạ thủ giành được huy chương trong các nội dung tham dự.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bắn súng Trịnh Thu Vinh bắn súng Việt Nam virus nipah bắn súng châu Á 2026 ASIAD 20 súng trường súng ngắn

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn