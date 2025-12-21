Thành tích Vàng của đội tuyển bắn súng TPHCM

Đội tuyển bắn súng Việt Nam khép lại SEA Games 33 với thành tích ấn tượng 8 HCV để xếp nhất toàn đoàn. Trong đó, các xạ thủ TPHCM tiếp tục khẳng định phong độ ổn định, đóng góp quan trọng vào 3 HCV.

Các đại diện của TPHCM ở bộ môn bắn súng SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham dự SEA Games 33, tuyển bắn súng TPHCM đóng góp 9 tuyển thủ cho đội tuyển Việt Nam dự tranh ở các nội dung súng ngắn, súng trường, bắn súng đĩa bay. Chiến công mở màn của đội tuyển Việt Nam đến từ hai xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp.

Dù lần đầu kết hợp thi đấu cùng nhau, song cả 2 vận động viên (VĐV) đều có màn thể hiện xuất sắc để đứng đầu vòng đấu loại với 424,7 điểm. Trong trận chung kết đối mặt với tuyển thủ chủ nhà Thái Lan, Mộng Tuyền và Tâm Quang đã giữ vững được tâm lý, đặc biệt là ở những loạt đạn cuối cùng để vượt lên giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 16-14.

Tiếp đó, xạ thủ TPHCM Triệu Thị Hoa Hồng cũng có màn kết hợp hoàn hảo với Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang (CAND), giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, phá kỷ lục SEA Games với điểm số 1.711.

Những tấm HCV của các xạ thủ TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, 3 xạ thủ: Trần Công Hiếu (TPHCM), Phạm Quang Huy (Hải Phòng) và Hà Minh Thành (Quân đội) cũng thi đấu xuất sắc để vượt qua các đối thủ đến từ Indonesia và Thái Lan để giành tấm HCV đồng đội quý giá cùng số điểm 1.700 trận chung kết.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, chỉ trong vòng 10 năm, từ một môn gần như không có vị trí trên bản đồ thể thao quốc gia thì nay, bắn súng TPHCM đã vươn lên nhóm dẫn đầu tại các giải toàn quốc. Nhất là tại SEA Games 33, TPHCM đóng góp đến 9 xạ thủ tham dự (trong đó có 4 VĐV bắn súng đĩa bay theo diện xã hội hoá) cho đoàn thể thao Việt Nam.

"Bắn súng là một trong những môn chủ lực của thể thao Việt Nam và sự góp công của các tuyển thủ TPHCM vào các chiến thắng đã tạo nhiều động lực và cảm xúc. Riêng môn bắn súng, dù yêu cầu cao về trang thiết bị và cơ sở vật chất, nhưng lợi thế về thể trạng và tố chất của người Việt khiến chúng tôi ưu tiên đặc biệt cho sự phát triển của bộ môn này tại TPHCM. Trong thời gian tới, ngành thể thao TPHCM sẽ đặt trọng tâm vào việc đầu tư phát triển tài năng trẻ, đồng thời kết hợp với những vận động viên đã khẳng định thành tích", Phó Giám đốc Nguyễn Nam Nhân cho biết thêm.

NGUYỄN ANH