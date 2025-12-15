Kỳ SEA Games toả sáng của xạ thủ Mộng Tuyền

SEA Games 33 tại Thái Lan đánh dấu bước ngoặt rực rỡ của xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền. Với phong độ xuất sắc, cô mang về trọn bộ huy chương (vàng, bạc, đồng), khẳng định đẳng cấp cá nhân và góp phần nâng tầm vị thế môn bắn súng Việt Nam, đặc biệt là đơn vị chủ quản TPHCM, trên bản đồ thể thao khu vực.

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền sở hữu trọn bộ huy chương tại SEA Games 33

Ngày 12-12, cùng đồng đội Nguyễn Tâm Quang, Mộng Tuyền tạo nên chiến thắng nghẹt thở trước tuyển Thái Lan ở chung kết 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp, đem về HCV đầu tiên cho đội tuyển bắn súng Việt Nam tại đại hội. Đây không chỉ là chiến thắng lịch sử mà còn là nguồn động lực lớn cho toàn đội.

Chưa dừng lại, cô tiếp tục giành HCB nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ và HCĐ cá nhân ngay ngày hôm sau, hoàn tất bộ sưu tập huy chương đầy đủ. Dù chưa chạm đến HCV cá nhân như kỳ vọng, thành tích này vẫn là minh chứng cho bản lĩnh và sự ổn định tâm lý tuyệt đối – yếu tố hiếm có trong môn bắn súng.

Mộng Tuyền và Tâm Quang giành HCV nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thành công chẳng phải là món quà bất ngờ mà là kết quả tất yếu của quá trình tập luyện không ngừng nghỉ, vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Nhìn vào hành trình của Lê Thị Mộng Tuyền, ban huấn luyện đánh giá cao về sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ chuyên nghiệp của cô gái trẻ.

Xuất phát điểm từ VĐV phong trào tuyến cơ sở của TPHCM, Lê Thị Mộng Tuyền cho thấy khả năng phát triển nhanh để được tuyển chọn vào đội tuyển bắn súng thành phố và tiến vào nhóm trọng điểm tập cùng chuyên gia Hàn Quốc, sau đó là được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Chỉ hơn 5 năm theo đuổi con đường chuyên nghiệp, cô đã trở thành gương mặt nổi bật của bắn súng Việt Nam và là niềm tự hào của thể thao TPHCM.

Được đầu tư trọng điểm, nữ xạ thủ trẻ không phụ kỳ vọng khi giành suất chính thức dự Olympic Paris 2024 – minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ và tương lai đầy hứa hẹn.

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan