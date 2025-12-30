Phạm Quang Huy và Nguyễn Thị Hương hướng đến sân chơi châu Á 2026

Các gương mặt hàng đầu của thể thao Hải Phòng đã được gặp mặt động viên, biểu dương từ đơn vị chủ quản sau khi đạt thành tích SEA Games 33-2025.

Xạ thủ Phạm Quang Huy thi đấu SEA Games 33-2025 vừa qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ biểu dương HLV, VĐV của đơn vị đã đạt thành tích cao tại SEA Games 33-2025 vừa qua. Tại kỳ SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, thể thao Hải Phòng đã giành 24 huy chương (9 HCV, 10 HCB, 5 HCĐ) và phá 2 kỷ lục Đại hội. Trong các gương mặt đạt thành tích HCV, một số tuyển thủ được chú ý của giới chuyên môn như Phạm Quang Huy (bắn súng), Nguyễn Thị Hương (canoeing, thuyền truyền thống) hay Trần Đình Thắng (cử tạ)…

Xạ thủ Phạm Quang Huy đã giành được 1 HCV, 2 HCB trong các nội dung đã tham dự. Tấm HCV của xạ thủ có ở nội dung 25m súng ngắn thể thao đồng đội nam. Hiện tại, Phạm Quang Huy là 1 trong những xạ thủ trọng điểm của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Từ SEA Games 33-2025, đội tuyển bắn súng Việt Nam rút ra nhiều kinh nghiệm để xạ thủ có sự chuẩn bị tốt hơn nữa hướng tới các nhiệm vụ quốc tế năm 2026.

Theo kế hoạch ngay đầu tháng 2-2026, Phạm Quang Huy và đồng đội sẽ thi đấu giải vô địch châu Á 2026 dành cho súng ngắn, súng trường tổ chức ở Ấn Độ. Đây là giải đấu đã ghi nhận Phạm Quang Huy giành HCV bài bắn 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ (cùng Trịnh Thu Vinh) năm 2025.

Tuyển thủ canoeing Nguyễn Thị Hương là gương mặt nổi bật của đua thuyền Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Cô đã có 2 HCV môn canoeing và 2 HCV môn đua thuyền truyền thống. Tuyển thủ là tay chèo trọng điểm mà đua thuyền Việt Nam tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cho mục tiêu tranh kết quả tốt nhất tại ASIAD 20 năm 2026.

Năm 2025, Nguyễn Thị Hương từng giành 2 HCB và 1 HCĐ trong các nội dung đã thi đấu tại giải vô địch canoeing châu Á. Theo đánh giá của Ban huấn luyện đội tuyển canoeing Việt Nam, Hương đang là 1 trong những người có khả năng tranh chấp được thành tích ở cấp độ châu Á trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Nữ tuyển thủ này từng tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Năm 2026, thể thao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á và dự kiến có thể tranh tài một số nội dung của môn đua thuyền truyền thống.

MINH CHIẾN