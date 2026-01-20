SEA Games 33

Đại hội thể thao người khuyết tật khu vực Đông Nam Á chính thức khai mạc, qua đó các huấn luyện viên, vận động viên sẽ bước vào những ngày tranh tài tới đây.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Lễ khai mạc ASEAN Para Games 13. Ảnh: THÁI DƯƠNG
Tối ngày 20-1, ASEAN Para Games 13 chính thức khai mạc trên sân vận động trung tâm của Đại hội tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Lễ khai mạc đã được chủ nhà Thái Lan tổ chức với những màu sắc hiện đại giới thiệu nghệ thuật, văn hóa và bản sắc của quốc gia chủ nhà. Ba màn trình diễn lần lượt chủ đề “Hòa nhịp trái tim” (Harmony of Hearts), “Nhịp đập Pop Issan” (Heartbeat Isaan Pop) và “Nhịp điệu của những giấc mơ” (The Rhythm of Dreams) đã diễn ra tại Lễ khai mạc ASEAN Para Games 13 để gửi thông điệp về sự đồng cảm, khát vọng và sức mạnh vượt qua giới hạn.

Tại Lễ khai mạc, các đoàn thể thao người khuyết tật trong khu vực đã diễu hành, qua đó đánh dấu sự có mặt tại Thái Lan lần này. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã tham dự Lễ khai mạc với những thành viên ưu tú nhất. Cầm cờ cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là VĐV cầu lông Trương Ngọc Bình. Trước đó, lực sĩ cử tạ Lê Văn Công được lựa chọn là người cầm cờ cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tuy nhiên tuyển thủ có chương trình thi đấu vào ngày 21-1 do vậy lãnh đạo đoàn có sự thay đổi.

Trước đó, ở buổi sáng ngày 20-1, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đã tới Thái Lan gặp mặt động viên thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tự tin sẵn sàng thi đấu giành thành tích cao nhất.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đã gặp mặt động viên các HLV, VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam tự tin tranh tài tại Đại hội. Ảnh: THÁI DƯƠNG

ASEAN Para Games 13 diễn ra 19 môn (gồm 536 nội dung): điền kinh, bắn cung, cầu lông, bóng đá khiếm thị 5 người, boccia, bowling, cờ vua, xe đạp, bóng đá thiểu năng 7 người goalball, judo khiếm thị, cử tạ, bắn súng, bóng chuyền ngồi, bơi, bóng bàn, bóng rổ xe lăn người, đấu kiếm xe lăn, quần vợt xe lăn. Chương trình thi đấu chính thức từ ngày 21-1 tới 26-1.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 30 tới 35 HCV tại Đại hội lần này.

