HLV trưởng Dương Hoàng Long không tập trung cùng đội tuyển karate Việt Nam

Theo nguyện vọng cá nhân, HLV Dương Hoàng Long đã đề xuất thôi không tập trung đội tuyển karate Việt Nam từ năm 2026.

HLV Dương Hoàng Long (áo đen) sẽ bày tỏ nguyện vọng xin thôi tập trung đội tuyển quốc gia từ năm 2026. Ảnh: AKF

HLV Dương Hoàng Long đã bày tỏ nguyện vọng thôi không tập trung đội tuyển karate Việt Nam trong năm 2026 nhằm có thêm thời gian công tác tại đơn vị chủ quản. Cục TDTT Việt Nam và Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam đã nắm bắt được nguyện vọng của HLV Dương Hoàng Long và gần như chắc chắn sẽ tìm phương án HLV chuyên môn thay thế vị HLV này.

HLV Dương Hoàng Long được giao nhiệm vụ HLV trưởng đội tuyển karate từ năm 2023. Ông đã cùng các tuyển thủ kumite (đối kháng) tham dự nhiều đấu trường quan trọng trong thời gian đảm trách công tác huấn luyện chuyên môn và đạt được nhiều kết quả đáng kể ở SEA Games 32-2023, SEA Games 33-2025, giải vô địch châu Á 2023, 2024, 2025.

Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển karate Việt Nam đã giành 6 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ để xếp nhất toàn đoàn. Trong số này, võ sĩ kumite (đối kháng) giành được 5 HCV, đóng góp vào kết quả thi đấu chung của đội tuyển và Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Như vậy, có thể thao SEA Games 33-2025 là nhiệm vụ quốc tế cuối cùng mà HLV Dương Hoàng Long thực hiện cùng đội tuyển karate Việt Nam trước khi xin thôi không tập trung đội tuyển từ năm nay.

Cũng trong năm ngoái, đội tuyển karate Việt Nam đã giành được 3 HCV và 1 HCĐ tại giải vô địch châu Á 2025.

Năm nay, karate Việt Nam sẽ có nhiều nhiệm vụ chuyên môn quan trọng. Trong đó, võ sĩ trọng điểm sẽ được chuẩn bị chuyên môn tham dự ASIAD 20 tổ chức vào tháng 9 tại Nhật Bản. Ngoài ra, đội tuyển karate Việt Nam còn tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra tháng 7 tại Ninh Bình và giải vô địch châu Á 2026 dự kiến thi đấu trong tháng 6 ở Indonesia.

MINH CHIẾN