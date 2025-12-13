Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm và đồng đội giành thêm 3 HCV cho karate Việt Nam

Đội tuyển karate Việt Nam đã có ngày thi đấu thành công tại SEA Games 33-2025 khi mang về thêm 3 ngôi vô địch quý giá.

Hoàng Thị Mỹ Tâm bảo vệ thành công tấm HCV của mình tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 13-12 là ngày tranh tài cuối cùng các nội dung kumite (đối kháng) cá nhân. Chúng ta có 4 võ sĩ tranh tài để tìm những kết quả quan trọng.

Hoàng Thị Mỹ Tâm là người khởi đầu tại chung kết hạng cân 61kg nữ. Tuyển thủ đã thi đấu tự tin và áp đảo hoàn toàn đối thủ chủ nhà Thái Lan tại trận đấu quyết định. Với các pha ra đòn chính xác, Hoàng Thị Mỹ Tâm giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 11-2. Thắng lợi giúp cô giành HCV trong hạng cân đồng thời bảo vệ ngôi vô địch đã có tại SEA Games 33-2025. Hạng cân 61kg nữ là nội dung mà võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan từng góp mặt tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia cho đội tuyển karate Việt Nam.

Năm nay là năm thi đấu thành công của cá nhân Hoàng Thị Mỹ Tâm. Cô đã có tấm HCV tại giải vô địch Đông Nam Á. Đặc biệt, Mỹ Tâm từng vô địch cá nhân hạng cân 55kg nữ tại giải vô địch châu Á 2025. Bây giờ, cô tiếp tục có HCV ở SEA Games 33-2025.

Nối tiếp thành công này, đội tuyển karate Việt Nam có thêm Nguyễn Thanh Trường (84kg nam) giành HCV. Võ sĩ đã thắng đối thủ người Indonesia với tỷ số 4-1 tại trận chung kết. Ở trận chung kết tiếp theo, Đinh Thị Hương đã vào trận gặp đối thủ Indonesia ở hạng cân 68kg nữ. Tuyển thủ người Hà Nội bị dẫn điểm trước nhưng thi đấu bình tĩnh lật ngược tỷ số, vượt lên giành chiến thắng chung cuộc với kết quả 8-5. Tại SEA Games 32-2023, Đinh Thị Hương cũng có tấm HCV cá nhân ở hạng đấu này.

Chúng ta đã có võ sĩ Võ Văn Hiền vào chung kết hạng cân 75kg nam nhưng để thua trước đối thủ Indonesia do vậy nhận HCB.

Ngày 14-12, đội tuyển karate Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung cuối là đồng đội kumite nam, đồng đội kumite nữ.

MINH CHIẾN