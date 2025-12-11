Võ sĩ karate nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV nội dung kata đồng đội

Các võ sĩ karate Việt Nam vượt qua chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết hấp dẫn để bảo vệ tấm HCV nội dung kata (biểu diễn) đồng đội tại SEA Games 33-2025.

Võ sĩ kata nữ Việt Nam đã giành được HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DP

Chiều ngày 11-12, đội tuyển karate Việt Nam bước vào tranh tài 2 nội dung kata (biểu diễn) đồng đội nam và đồng đội nữ. Trong đó, các võ sĩ nữ giành quyền vào chung kết trong khi các võ sĩ nam để thua đáng tiếc tại bán kết.

Ở trận bán kết, các võ sĩ kata nữ Việt Nam đã thắng đội Indonesia với tỷ số 24,20 – 23,10. Trong trận chung kết, Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Ngọc Trâm đã thi đấu bình tĩnh trước đội chủ nhà Thái Lan. Trong bài trình diễn, các động tác của đội tuyển kata nữ Việt Nam thực hiện dứt khoát và bài phân quyền tạo được sức mạnh về chuyên môn. Kết thúc trận chung kết kata đồng đội nữ, đội Việt Nam đã được trọng tài chấm 23,50 điểm. Đội Thái Lan có 22,50 điểm. Chiến thắng tại chung kết giúp đội kata nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 33-2025 đồng thời bảo vệ tấm HCV từng có tại SEA Games 32-2023. Ở kỳ SEA Games 32-2021, chúng ta cũng vô địch nội dung kata đồng đội nữ.

HLV Thu Hà và các học trò sau thi đấu. Ảnh: DP

“Đây là chiến thắng quan trọng, khởi đầu cho hành trình thi đấu của đội tuyển karate Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho kỳ SEA Games 33-2025 này. Các em tuyển thủ đã làm tốt bài chuyên môn”, HLV Đỗ Thị Thu Hà của nội dung kata nữ thuộc đội karate Việt Nam chia sẻ. Đây cũng là lần đầu tiên, bà Đỗ Thị Thu Hà đảm trách vai trò HLV trưởng nội dung kata nữ tham dự SEA Games 33-2025. Cách đây 2 năm, HLV Nguyễn Hoàng Ngân đảm trách trọng trách này.

Kết thúc trận chung kết, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm bày tỏ: “Đây là kết quả xúc động với tôi vì tôi đã tự hứa phải tập trung làm tốt nhất kết quả thi đấu. Tấm HCV này đã được chúng tôi chuẩn bị từ đầu năm tới nay”.

Ở nội dung kata đồng đội nam, các võ sĩ của Việt Nam giành HCĐ. Tại SEA Games 33-2025, môn karate chỉ tổ chức 2 nội dung dành cho kata là đồng đội nam và đồng đội nữ.

Võ sĩ kata nữ được thưởng "nóng" sau khi giành ngôi vô địch. Ảnh: MINH CHIẾN Sau trận chung kết, đại diện bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) - ông Vũ Sơn Hà đã trao thưởng "nóng" 15 triệu đồng cho đội kata nữ Việt Nam trước thành tích giành HCV tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN