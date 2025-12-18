Vượt qua Thái Lan và Myanmar, đội cầu mây nam giành HCV lịch sử tại SEA Games 33

SEA Games 33

Tấm HCV lịch sử nội dung đồng đội 4 người nam ở môn cầu mây đã gọi tên các cầu thủ Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

HCV lịch sử của cầu mây nam Việt Nam. Ảnh: THAILANDSEPAKTAKRAW
Niềm vui vỡ òa với Ban huấn luyện và cầu thủ đội tuyển cầu mây Việt Nam khi chúng ta lần giành được HCV nội dung đồng đội nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Trong tối ngày 18-12, các cầu thủ Việt Nam đã vượt qua đội Myanmar tại trận chung kết đầy kịch tính, lên ngôi vô địch.

Để lọt vào trận chung kết, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu hiệu quả giành chiến thắng sít sao 2-1 (15/11, 7/15, 17/15) trước đội cầu mây nam Thái Lan tại bán kết. Sau trận bán kết, Ban huấn luyện đã gọi đây là chiến thắng lịch sử bởi lần đầu tiên đội cầu mây đồng đội 4 người nam của chúng ta vượt qua đội Thái Lan trong trận đấu chính thức thuộc cấp độ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Dẫu thế, lịch sử còn tiếp tục khi các cầu thủ làm tốt hơn thế tại chung kết trước đội Myanmar.

Cầu thủ Việt Nam vượt lên dẫn 15/9 tại ván đầu tiên sau khi tổ chức đội hình chắn cầu tốt cũng như thực hiện được các pha tấn công chính xác. Sang ván thứ 2, đội Myanmar lật ngược tình thế và giành lại chiến thắng với tỷ số 15/9 để đưa trận chung kết về thế cân bằng. Ở ván thứ 3, cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt trong các tình huống tấn công từ đó kết thúc bằng chiến thắng 15/12.

Đội hình cầu thủ Việt Nam đã thi đấu trận chung kết gồm Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu, Ngô Thanh Long, Đầu Văn Hoàng, Huỳnh Ngọc Sang đã giành chiến thắng chúng cuộc với tỷ số 2-1 và giành HCV.

IMG_2147.jpg
Đội cầu mây nữ Việt Nam nhận HCB nội dung đồng đội 4 người. Ảnh: LÊ THANH

Đây là lần đầu, chúng ta có HCV nội dung cầu mây nam tại SEA Games. Cùng trong ngày tại nội dung đồng đội 4 người nữ, cầu thủ Việt Nam thua Thái Lan ở chung kết nên nhận HCB.

MINH CHIẾN

