HLV trưởng Trần Thị Vui và tuyển thủ cầu mây được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất trước SEA Games 33

HLV trưởng Trần Thị Vui cùng nhiều tuyển thủ đội cầu mây Việt Nam được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trước thềm SEA Games 33-2025.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam rất quyết tâm giành thành tích cao tại SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Thông tin từ bộ môn cầu mây (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn cầu mây Việt Nam cho biết, đội tuyển cầu mây Việt Nam vinh dự được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất dành cho 8 thành viên, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 11 thành viên và Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 thành viên.

Vừa qua, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Lao động theo Quyết định 2218/QĐ-CTN ngày 18-11-2025 cho các thành viên của đội tuyển cầu mây Việt Nam. Việc khen thưởng Huân chương Lao động lần này dành cho những kết quả mà thành viên đội tuyển cầu mây Việt Nam giành được tại giải vô địch thế giới 2025.

Theo đó, HLV trưởng Trần Thị Vui và HLV Hoàng Thị Thái Xuân được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất sau khi huấn luyện, chỉ đạo các VĐV giành HCV tại giải vô địch thế giới 2025. HLV trưởng Trần Thị Vui bày tỏ: “Đây là phần thưởng rất khích lệ với chúng tôi. Hiện tại, thành viên cầu mây Việt Nam đang tập trung chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 33-2025. Đội tuyển rất quyết tâm giành kết quả tốt nhất tại Thái Lan vào tháng 12 sắp tới nhưng cũng thận trọng trong chuẩn bị chuyên môn”.

HLV Hoàng Thị Thái Xuân cũng chia sẻ: “Tôi thật sự xúc động khi được phần thưởng này. Mỗi HLV, VĐV cầu mây Việt Nam đều nỗ lực để tập luyện, thi đấu và giành thành tích xứng đáng với sự đầu tư, kỳ vọng của tổ quốc”.

Ngoài 2 HLV, các tuyển thủ được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất từ thành tích giành HCV giải vô địch thế giới 2025 còn có Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc Yến, Vũ Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Khánh Ly. Đây là các tuyển thủ trọng điểm đang chuẩn bị chuyên môn hướng tới thi đấu SEA Games 33-2025.

Thành viên đội tuyển cầu mây Việt Nam đang tập luyện chuyên môn vào thời điểm hiện tại. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo danh sách khen thưởng, các thành viên nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của cầu mây Việt Nam gồm Nguyễn Thị Thu Trang, Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Hoàng Thị Thu Thảo, Trần Thị Hồng Nhung, Lê Thị Tú Trinh, Lê Ngọc Tuyết, Đầu Văn Hoàng, Nguyễn Hoàng Lân, Vương Minh Châu, Nguyễn Văn Lý, Huỳnh Ngọc Sang. VĐV Nguyễn Văn Nhàn được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại SEA Games 33-2025, cầu mây Việt Nam sẽ tham dự các nội dung dành cho nam, nữ. Theo chương trình thi đấu, VĐV cầu mây Việt Nam dự kiến ra sân tranh tài nội dung đầu tiên của mình vào ngày 10-12 và kỳ vọng sẽ sớm có những kết quả tốt nhất.

MINH CHIẾN