Đội tuyển cầu mây Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 33

Các đội tuyển cầu mây nam, nữ Việt Nam đã được bốc thăm nội dung thi đấu tại SEA Games 33-2025 và sớm biết đối thủ của mình.

Cầu mây Việt Nam đã biết được các đối thủ của mình tại SEA Games 332-2025. Ảnh: WORLD SEPAK TAKRAW

Ban tổ chức SEA Games 33-2025 của Thái Lan đã tiến hành bốc thăm các nội dung. Theo đó ở nội dung đội tuyển nữ, Việt Nam nằm ở Bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Philippines. Bảng B nội dung này có Malaysia, Indonesia, Myanmar và Campuchia.

Trong nội dung regu (đồng đội) nam, Việt Nam vào Bảng A cùng Malaysia, Lào còn Bảng B có Singapore, Indonesia và chủ nhà Thái Lan. Nội dung regu (đồng đội) nữ sẽ có các đội thi đấu gồm chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Nội dung được Việt Nam quan tâm nhất là thi đấu 4 người. Trong đó với nội dung đồng đội 4 người nam, Việt Nam ở Bảng B cùng Campuchia, Lào, Singapore, Malaysia và Brunei. Bảng A có đội Indonesia, Myanmar, Philippines, Timor Leste và chủ nhà Thái Lan.

Ở nội dung đồng đội 4 người nữ, đội Việt Nam ở Bảng A cùng Lào, Philippines, Campuchia. Bảng B có Indonesia, Malaysia, Myanmar và chủ nhà Thái Lan.

Với nội dung đồng đội 4 người hỗn hợp nam nữ, chủ nhà Thái Lan ở Bảng A cùng Philippines và Indonesia. Bảng còn lại có Việt Nam, Malaysia, Lào và Myanmar.

Ngoài ra, môn cầu mây SEA Games 33-2025 còn tổ chức nội dung hoop (tâng cầu vào rổ) và chinlone (tâng cầu nghệ thuật vòng tròn). Cầu mây Việt Nam không tham dự 2 nội dung này.

Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, đội tuyển cầu mây Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Tấm HCV của chúng ta là ở nội dung đôi nữ. Các nội dung đôi không tổ chức tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN