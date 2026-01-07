Tuyển thủ thể thao Việt Nam yên tâm có công việc sau khi rời sàn đấu

Chính sách việc làm cho VĐV là điều nhà quản lý trăn trở và bây giờ tín hiệu tích cực đã tới trong Nghị định số 349/2025/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu.

VĐV luôn cần công việc ổn định nếu khép lại sự nghiệp thi đấu cũng như toàn tâm cho môn thể thao mà mình đã cống hiến. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đã chia sẻ rằng: “Chế độ đãi ngộ đặc thù, đặc biệt là chính sách đào tạo văn hóa, giải quyết việc làm được tham mưu khi xây dựng nội dung dự thảo chế độ mới đối với huấn luyện viên, vận động viên, qua đó đã được ghi cụ thể tại Nghị định số 349/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành thể hiện rõ sự quan tâm đối với cuộc sống của các VĐV sau khi kết thúc sự nghiệp. Tất cả đều muốn cuộc sống ổn định, có việc làm sau khi kết thúc thi đấu. Khi có những quy định cụ thể về điều này, VĐV sẽ yên tâm tập luyện, thi đấu cũng như các gia đình sẵn sàng ủng hộ con em mình theo sự nghiệp thể thao”.

Nghị định số 349/2025/NĐ-CP đã cụ thể hơn chính sách việc làm dành cho VĐV. Ở đó, VĐV quốc gia hay của đội tuyển thể thao ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi giã từ sự nghiệp thi đấu sẽ được hỗ trợ tư vấn, đào tạo nghề theo quy định của pháp luật.

Đáng kể, tuyển thủ đạt huy chương tại Olympic, ASIAD được hưởng các chính sách quy định tại Điều 25 của Luật Nhà giáo về chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo. Nghĩa là, họ có cơ hội được nhận các công việc về chuyên môn giảng viên, HLV nếu có nhu cầu.

“VĐV đạt huy chương tại Olympic, ASIAD, SEA Games được tiếp nhận vào làm viên chức nếu đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển và yêu cầu của vị trí việc làm hoặc được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng lao động tại các cơ sở thể thao khi có đủ trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm”, chi tiết được quy định ở Nghị định số 349/2025/NĐ-CP.

Giải quyết đầu ra, tức là việc làm, đối với các VĐV khi kết thúc thi đấu chuyên môn luôn là bài toán khó tại các địa phương lẫn Cục TDTT Việt Nam. Bởi lẽ, không phải môn thể thao nào cũng có đủ định biên việc làm dành cho công tác huấn luyện đối với VĐV nghỉ thi đấu.

Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, xạ thủ Trần Quốc Cường đã chuyển bước làm công tác huấn luyện và hiện ông là thành viên Ban huấn luyện tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thể thao Việt Nam chứng kiến không ít trường hợp VĐV nổi tiếng đã phải tìm hướng phát triển cuộc sống ngoài lĩnh vực thể thao sau khi giải nghệ. Nguyên do cũng bởi họ không thể kiếm được việc làm (đa phần muốn theo đuổi sự nghiệp HLV) khi rời sàn đấu.

Năm 2025, thể thao Việt Nam đã tập trung 2.044 lượt VĐV và 374 lượt HLV (trong đó có 886 lượt VĐV, 174 lượt HLV ở các đội tuyển trẻ) làm nhiệm vụ chuyên môn. Con số cho thấy, lực lượng HLV, VĐV thể thao Việt Nam là đông đảo. Ngoài ra, từng tỉnh, thành, ngành đều phát triển lực lượng chuyên môn thể thao để đào tạo, huấn luyện hàng năm. Sau mỗi giai đoạn, thế hệ VĐV lớn tuổi sẽ nghỉ ngơi chuyển bước sự nghiệp sau thi đấu nên họ luôn cần chính sách, chế độ phù hợp nhằm chuẩn bị cuộc sống cho bản thân cũng như phát triển được nghề thể thao theo lựa chọn của mình.

MINH CHIẾN