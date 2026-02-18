Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy: Năm Ngọ sẽ bứt phá thành tích tại đấu trường ASIAD 20

Nữ võ sĩ số một của đội tuyển wushu Việt Nam tại nội dung đối kháng (sanda) rất tin tưởng sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở năm 2026 để hướng tới kết quả tốt nhất tại ASIAD 20.

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy tự tin trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ Tết để hướng tới chuyên môn cho ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thị Thu Thủy đã chia sẻ rằng bản thân vẫn giữ sự tập trung tự tập trong thời điểm nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2026 để sẵn sàng trở lại cùng đội tuyển wushu Việt Nam vào cuối tuần này.

Khép lại năm 2025, Thu Thủy đã đạt cho mình những kết quả chuyên môn quý giá nhất gồm HCV vô địch thế giới, HCV cúp tán thủ châu Á, HCV cúp tán thủ thế giới, HCB tại World Games 2025 và HCV tại SEA Games 33-2025.

Còn nhớ trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết, nữ võ sĩ từng bày tỏ: “Với tôi, mọi kết quả thi đấu đều tới từ sự tập trung tập luyện và được sự dìu dắt của các HLV. Tôi luôn trân trọng những gì mình đã có. Nhưng phía trước có nhiều đấu trường quan trọng và tôi còn nhiều khát khao chinh phục”.

Tết là thời điểm về bên người thân để cùng nhìn lại một năm đã qua cũng như có những chia sẻ về hành trình tập luyện, thi đấu. Thu Thủy bảo rằng, sự động viên của gia đình là động lực giúp mình có được sự tự tin trên bước đường thi đấu chuyên môn.

Hướng đến năm 2026, nữ võ sĩ khẳng định đấu trường ASIAD 20 vẫn là đích nhắm để cô tìm cơ hội giành thành tích tốt nhất. Ba năm trước, Thu Thủy lần đầu tiên được tham dự Đại hội thể thao châu Á với kỳ ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Trung Quốc. Lúc đó, cô đã vào tới bán kết hạng cân 60kg nữ nhưng thua đối thủ Ấn Độ Naorem Devi đầy tiếc nuối. Kết thúc ASIAD 19, Thu Thủy giành HCĐ. Sau 3 năm, Thu Thủy đang bước vào thời điểm đạt độ chín phong độ của mình. Cơ hội để Thu Thủy đổi màu huy chương tại ASIAD 20 là triển vọng nhưng phải thận trọng.

Dù thế, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển wushu Việt Nam thận trọng phân tích: “Cuộc đấu ở ASIAD luôn có sự cạnh tranh rất cao giữa võ sĩ của các đội. Chúng ta hiểu rằng những gương mặt châu Á có trình độ hàng đầu thế giới của môn wushu đều góp mặt tại ASIAD. Vì thế, VĐV Việt Nam phải chuẩn bị rất kỹ càng”.

Ban tổ chức môn wushu của ASIAD 20 sẽ đưa vào thi đấu các nhóm nội dung dành cho đối kháng (sanda) gồm 52kg, 60kg (nữ), 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg (nam). Hạng cân 60kg là nội dung mà Thu Thủy có thế mạnh. Dẫu thế, các võ sĩ hàng đầu của Trung Quốc vẫn thể hiện ưu thế trình độ trong hạng cân này. Một trong số đó có tuyển thủ số 1 thế giới là Wu Xiaowei (đương kim vô địch ASIAD, đương kim vô địch thế giới hạng cân 60kg nữ).

Nguyễn Thị Thu Thủy (xanh) là gương mặt trọng điểm của đội tuyển wushu Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo chia sẻ từ phụ trách bộ môn wushu (Cục TDTT Việt Nam) – ông Vũ Văn Trung thì võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy và các gương mặt được xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho những nhiệm vụ quốc tế năm 2026 của tuyển wushu Việt Nam đều phải thể hiện sự quyết tâm cao nhất trong tập luyện, thi đấu. Cơ hội góp mặt ASIAD 20 chắc chắn sẽ được đội tuyển wushu Việt Nam dành cho những người có trình độ, kinh nghiệm và chuyên môn cao nhất.

“Tôi định hướng cho mình là phải tập trung đối với chuyên môn. Khi mình toàn tâm chuẩn bị, các kết quả thi đấu sẽ được phản ánh rõ rệt nhất”, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy từng chia sẻ.

Ban huấn luyện đội tuyển wushu dự kiến tập luyện các tuyển thủ nội dung biểu diễn (taolu) và đối kháng (sanda) từ mùng 6 Tết (ngày 22-2). Trong tháng 5, đội wushu Việt Nam dự kiến sẽ tham dự World Cup tán thủ 2026 tại Macau (Trung Quốc).

MINH CHIẾN