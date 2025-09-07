Nguyễn Thị Thu Thủy: Xứng danh võ sĩ wushu số 1 thế giới

Thu Thủy là võ sĩ chủ lực của đội tuyển wushu Việt Nam hiện nay.

“Thu Thủy đang là võ sĩ có chuyên môn tốt tại nội dung sanda (đối kháng) của đội tuyển wushu Việt Nam. VĐV giữ sự ổn định chuyên môn và trên hết luôn ra thi đấu với sự máu lửa nhất để giành thành tích cao”, phụ trách bộ môn wushu (Cục TDTT Việt Nam) – ông Vũ Văn Trung trao đổi.

Trên sàn đấu giải vô địch thế giới 2025 tại Brazil rạng sáng ngày 7-9 (theo giờ Việt Nam), Nguyễn Thị Thu Thủy thắng thuyết phục Beatriz Adriao Silva (Brazil) để giành HCV hạng cân 56kg nữ. “Cảm xúc thật tuyệt vời khi võ sĩ của chúng ta giành được HCV. Đây là chiến thắng rất ý nghĩa cho Thu Thủy khi em nỗ lực chuẩn bị chuyên môn để đạt kết quả này”, HLV Phạm Quốc Khánh của đội tuyển wushu Việt Nam chia sẻ về từ Brazil.

Tính về chuyên môn, Thu Thủy đang có năm thi đấu thành công nhất tính tới lúc này. Từ đầu năm 2025 tới nay, cô giành HCV Cúp tán thủ thế giới 2025, HCV Cúp tán thủ châu Á 2025 và HCB World Games 2025. Bây giờ, Thu Thủy tiếp tục giành vị trí số 1 thế giới. Hai năm trước, Thu Thủy đã góp mặt giải vô địch thế giới 2023 tại Mỹ để chính thức đứng vào danh sách các tuyển thủ wushu Việt Nam từng đạt HCV đấu trường đấu trường này. Trong giải trên, nữ võ sĩ giành HCV hạng cân 60kg nữ.

Thu Thủy giành HCV tại giải vô địch thế giới 2025 ở Brazil. Ảnh: MINH MINH

Gần 10 năm là tuyển thủ đội tuyển wushu Việt Nam, Nguyễn Thị Thu Thủy đã trưởng thành qua mỗi giải đấu. Các HLV nội dung sanda (đối kháng) đánh giá Thu Thủy hơn nhiều võ sĩ cùng trang lứa chính ở sự mạnh mẽ và quyết đoán khi ra đòn. “Ở Thu Thủy, chúng tôi luôn thấy em tự tin khi thi đấu. Đây là điều rất cần thiết cho bất kỳ võ sĩ nào vì chỉ có tinh thần mới quyết định được sự thành, bại trên sàn đấu”, ông Vũ Văn Trung nói thêm.

Nữ võ sĩ người quê gốc Bắc Giang (cũ) (nay là Bắc Ninh) từng bảo rằng cô chỉ đề ra ý chí xuyên suốt cho mình là đã thi đấu phải hết sức vì màu cờ sắc áo.

Chúng tôi vẫn nhớ cuộc trò chuyện cùng Thu Thủy tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) sau trận chung kết hạng cân 56kg nữ tại SEA Games 31 tổ chức năm 2022 ở Việt Nam. Đó là lần đầu tiên nữ tuyển thủ giành HCV ở SEA Games trong sự nghiệp của mình. Cô gái này đã cười trong hạnh phúc chiến thắng để kể rằng: “Tôi thật sự quyết tâm và chuẩn bị rất kỹ đối với SEA Games 31. Tôi đặt mục tiêu không được thất bại trên sân nhà. Tôi đã chiến thắng và thành công với mục tiêu đề ra. Tôi xin gửi tặng tấm huy chương này đến thầy cô và người thân, người hâm mộ luôn cổ vũ mình”.

Tháng 3 năm nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ vô địch hạng cân 56kg nữ tại giải vô địch quốc gia 2025, Thu Thủy từng chia sẻ sẽ quyết tâm giành thành tích 2 mục tiêu lớn nhất năm 2025 là giải vô địch thế giới và SEA Games 33-2025. Một nửa chặng đường đã được Thu Thủy hoàn thành tại Brazil. Nửa còn lại, cô sẽ tập trung hiện thực vào tháng 12 sắp tới ở Thái Lan.

MINH CHIẾN