Badou Jack tin rằng, Noel Mikaelian không xứng đáng có được trận tái đấu tranh đai WBC bán nặng

“The Ripper” Badou Jack tin rằng “Ngựa ô” Noel Mikaelian không xứng đáng được thượng đài với anh lần thứ 2 với thân phận “bại tướng” trước đó, và hứa sẽ làm rõ mọi chuyện khi 2 người gặp nhau trong trận tái đấu cuối tuần này.

Jack đối mặt với Mikaelian lần thứ 2

Trong trận “lượt đi” diễn ra hồi tháng 5 năm nay, Jack “The Ripper” đã làm đủ tốt để giành lấy chiến thắng bằng điểm số theo quyết định đa số của BGK, sau 12 hiệp đấu được đánh giá là “khá sát sao”.

Võ sĩ người Đức gốc Armenia khi đó là Nhà vô địch hạng bán trung của WBC nhưng mà đang trong trạng thái tạm nghỉ (WBC's Champion in Recess), nhận lấy lời thách đấu từ Jack “The Ripper” chỉ với 3 tuần thông báo, sau khi đối thủ ban đầu của Jack là Ryan Rozicki, rút ​​lui vì bị chấn thương!

Champion in Recess: Đương kim vô địch tạm thời (hoặc Nhà vô địch trong trạng thái tạm nghỉ là một danh hiệu đặc biệt WBC trao cho Nhà vô địch không thể bảo vệ đai do chấn thương, bệnh tật, hoặc lý do bất khả kháng. Danh hiệu cho phép họ giữ lại quyền thách đấu đai ngay khi trở lại.

Mikaelian đã tung ra nhiều cú đấm trúng đích hơn Jack (153 so với 122), trong khi tổng cộng tung ra được 301 cú đấm, nhưng các giám khảo chấm điểm trận đấu 114-114, 115-113, 115-113 nghiêng về Jack.

Mikaelian đã kháng cáo lên WBC và trận tái đấu chính thức được xác nhận khi mức tiền thưởng 301.018 USD được đảm bảo. Và giờ đây, sau một hành trình quanh co, trận tái đấu sẽ diễn ra cuối tuần này tại Ace Mission Studios (ở Los Angeles). Trận đấu là tâm điểm của “Championing Mental Health 2”.

“Tôi không nghĩ là anh ta xứng đáng được tái đấu”, Jack khăng khăng với The Ring, “Đó là trận đấu khá cân bằng, nhưng tôi nghĩ mình thắng rõ ràng. Và tôi nghĩ kết quả rõ ràng ngay từ lần đầu, nhưng có vẻ như chưa đủ. Cảm giác như một buổi tập luyện. Với tôi, điều này thật điên rồ, nhưng không sao, tôi sẽ cho họ thấy”.

Jack cho biết anh sẽ sắc bén hơn nếu không phải thi đấu lần đầu sau 25 tháng. Trùng hợp, cả Jack và Mikaelian đều vừa giành chiến thắng KO trước “Junior” Ilunga Makabu trước khi gặp nhau hồi tháng 5.

Khi Jack thách đấu Makabu hồi tháng 2-2023, võ sĩ gốc châu Phi đang sở hữu đai hạng bán nặng của WBC. Jack đoạt đai này sau chiến thắng TKO ở hiệp 12. Đến tháng 11 cùng năm thì Jack bỏ đai vô địch.

Ngay sau đó, Mikaelian cũng thắng TKO Makabu, nhưng thậm chí ở hiệp thứ 3, để giành lấy đai WBC đang bỏ trống này. Nhưng rồi, Mikaelian lại đối mặt với năm 2024 đầy xui rủi, tranh chấp với “ông bầu” Don King, rồi bị chấn thương, khiến anh tạm nghỉ và nhận lấy danh hiệu Champion in Recess.

“Tôi đã có nhiều trận đấu rất sát sao mà tôi thực sự đã thắng, như với Adonis Stevenson (hòa hồi năm 2018), James DeGale (hòa năm 2017), rồi Jean Pascal (thua điểm hồi 2019). Đó là những trận đấu oan uổng, nhưng tôi chưa bao giờ được tái đấu”.

“Tôi không cảm nhận được sức mạnh của Mikaelian. Anh ta không phải là võ sĩ hàng đầu, chỉ là một võ sĩ ổn, không tệ. Tôi phải thể hiện phong độ tốt nhất từng đối đầu với nhiều nhà vô địch trước đây, điều này không có gì mới mẻ. Tôi sẽ áp đảo và cho thấy đẳng cấp khác biệt, có lẽ lần này anh ta sẽ bỏ cuộc”, Jack nói mạnh mẽ.

Người thắng trong trận Jack vs Mikaelian II có vị trí thuận lợi để tranh đai vô địch IBF và The Ring của Jai Opetaia và người thắng trong trận đấu dự kiến ​​diễn ra ngày 2-5-2026 giữa Nhà vô địch WBA - và WBO là Gilberto Ramirez và David Benavidez.

“Tôi muốn những trận đấu lớn, những trận đấu thống nhất đai, nhưng trong sự nghiệp, tôi học được rằng không bao giờ được xem thường bất cứ ai. Đôi khi không còn khao khát khi bạn không đấu với những người giỏi nhất, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Đó vẫn là một trận đấu tranh chức vô địch thế giới, bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng”, Jack chia sẻ.

Đ.Hg.