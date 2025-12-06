Đội tuyển bóng bàn Việt Nam hoàn tất đăng ký nội dung thi đấu SEA Games 33

Các tay vợt của 2 đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã được xác định đăng ký cụ thể tranh tài 7 nội dung ở SEA Games 33-2025.

Tuyển bóng bàn Việt Nam được giữ tinh thần ổn định để tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH DÂN

Sau buổi làm việc chuyên môn cùng Ban huấn luyện và nội bộ các tay vợt ở ngày 5-12, các cấp quản lý cùng HLV trưởng Vũ Văn Trung và Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã thống nhất đăng ký VĐV vào từng nội dung tranh tài ở SEA Games 33-2025.

Môn bóng bàn SEA Games 33-2025 tổ chức 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Theo quy định, ngoài nội dung đồng đội, mỗi tuyển thủ của 1 quốc gia chỉ được tham dự không quá 2 nội dung dành cho cá nhân (đơn, đôi).

Sau khi thảo luận chuyên môn, đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 33-2025 sẽ đăng ký tay vợt Nguyễn Đức Tuân và Đinh Anh Hoàng tham dự đơn nam. Nội dung đơn nữ sẽ là Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Thị Nga.

Ngoài ra các tay vợt Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Trần Mai Ngọc, Mai Hoàng Mỹ Trang, Bùi Ngọc Lan được lựa chọn tham gia các nội dung đôi. Chúng ta sẽ có 2 cặp tham dự nội dung đôi nam nữ là Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc (đương kim vô địch SEA Games) và Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Khoa Diệu Khánh.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam được đảm bảo tinh thần tốt nhất với sự tập trung cao độ trước giờ lên đường sang Thái Lan thi đấu. "Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ sang Thái Lan vào ngày 10-12. Ngay khi có mặt ở Thái Lan, đội sẽ làm quen với địa điểm thi đấu và bước vào tranh tài ngay ở những nội dung đầu tiên", HLV trưởng Vũ Văn Trung chia sẻ.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Khoa Diệu Khánh được đăng ký góp mặt đôi nam nữ trong SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH DÂN

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 được tập trung từ ngày 7-11. Sau đó, toàn đội tập luyện chuyên môn tại Nam Ninh (Trung Quốc). Vào ngày 1-12 vừa qua, các tay vợt đã về nước và duy trì chuyên môn trước khi tới Thái Lan. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã được bố trí đấu tập giao hữu với các tay vợt của đội tuyển bóng bàn Liên bang Nga tại Hà Nội mới đây. Dù trận đấu có kết quả 3-1 cho các tay vợt của Liên bang Nga, tuy nhiên ban huấn luyện đánh giá VĐV bóng bàn Việt Nam đã có thêm cơ hội tích lũy chuyên môn giá trị.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam nhận chỉ tiêu phấn đấu giành tối thiểu 1 HCV tại SEA Games 33-2025.

Từ SEA Games 29-2017 đến SEA Games 32-2023, bóng bàn Việt Nam đều giành 1 HCV tại Đại hội.

Môn bóng bàn của SEA Games 33-2025 được diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 12 tới 19-12. Các nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ được khởi tranh sớm nhất vào ngày 12-12. Nội dung sẽ diễn ra các trận chung kết đầu tiên vào ngày 14-12.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33-2025 với 10 tay vợt gồm Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc và Mai Hoàng Mỹ Trang.

MINH CHIẾN (Ảnh: MINH DÂN)