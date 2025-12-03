Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đấu tập với đội tuyển Nga trước thềm SEA Games 33

Các thành viên của đội tuyển bóng bàn Liên bang Nga sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển bóng bàn Việt Nam.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ đấu với các tay vợt Liên bang Nga trong đợt tập luyện tại Hà Nội. Ảnh: NAM HẢI

Thông tin từ Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cho biết, các tay vợt của đội tuyển bóng bàn Liên bang Nga đã nhận lời mời đấu giao hữu với đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại Hà Nội.

Chương trình tập huấn, thi đấu giao hữu này là 1 trong những dịp để 10 tay vợt của bóng bàn Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 33-2025.

Vào sáng ngày 3-12, các tay vợt của 2 đội tuyển đã làm quen và tập dượt trước khi thi đấu chính thức vào ngày 4-12.

VĐV của 2 đội đã tập dượt trước khi thi đấu chính thức. Ảnh: NAM HẢI

“Đây sẽ là dịp thi đấu giá trị để VĐV Việt Nam cọ xát thực tế, rèn luyện bản lĩnh thi đấu, hoàn thiện chiến thuật, từ đó đánh giá chính xác năng lực hiện tại và những điểm cần hoàn thiện trước giải đấu lớn trong khu vực. Hoạt động giao lưu quốc tế lần này sẽ là bước chạy đà quan trọng, giúp Đội tuyển Bóng bàn Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tăng cường tinh thần gắn kết và quyết tâm trước khi bước vào SEA Games 33-2025. Đây là giải đấu chúng ta đặt nhiều kỳ vọng giành kết quả cao”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam – ông Nguyễn Nam Hải cho biết.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam vừa kết thúc tập huấn tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc). Toàn đội tiếp tục tập duy trì ở Hà Nội trước khi sang Thái Lan.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đang có tinh thần tốt trước SEA Games 33-2025. Ảnh: NAM HẢI

Đội hình 10 tay vợt bóng bàn Việt Nam sẽ thi đấu SEA Games 33-2025 gồm: Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc và Mai Hoàng Mỹ Trang.

MINH CHIẾN