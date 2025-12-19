Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh: Đoàn thể thao Việt Nam có những tiếc nuối nhưng hài lòng với 3 mục tiêu đề ra

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài những nội dung cuối cùng trước khi khép lại SEA Games 33-2025 và Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh có chia sẻ cụ thể trước truyền thông nước nhà ngay tại Thái Lan.

Lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam đã có những đánh giá sơ bộ về các kết quả đạt được tới thời điểm này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hài lòng về 3 mục tiêu quan trọng

Các nội dung sơ bộ về kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam được trực tiếp Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng bộ phận chuyên môn chia sẻ cụ thể trong ngày 19-12. Tính tới hết ngày 18-12, Đoàn thể thao Việt Nam giành 244 huy chương (73 HCV, 72 HCB, 99 HCĐ).

Nhìn nhận tổng thể về sự tham dự của các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tới lúc này tại SEA Games 33-2025, ông Nguyễn Hồng Minh cho rằng: “Chúng tôi hài lòng với 3 mục tiêu mà Đoàn thể thao đặt ra trước khi tham dự đó là giữ vững và nâng tầm thể thao khu vực bảo vệ các mục tiêu môn bóng đá; bứt phá các môn trọng điểm Olympic; xây dựng hình ảnh thể thao Việt Nam văn minh trước các bạn bè trong khu vực”.

“Với nhiệm vụ nâng tầm và giữ vị thế ở khu vực thì tới thời điểm này, chúng ta đã giành 73 HCV. Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến mục tiêu khoảng 90 HCV. Hôm nay và ngày mai, HLV, VĐV còn tiếp tục thi đấu và có cơ hội giành thêm HCV. Nếu chúng ta may mắn sẽ hoàn thành mục tiêu và chỉ tiêu huy chương. Trong đó, việc đạt HCV ở môn bóng đá nam đã là kết quả thành công. Thể thao Việt Nam vào 3 chung kết nội dung bóng đá, giành 2 HCV. Đây là kết quả ấn tượng với sự chuẩn bị công phu.

Về mục tiêu bứt phá môn trọng điểm, đặc biệt Olympic thì trong 73 HCV, thể thao Việt Nam đã đạt 50 HCV ở các môn thể thao Olympic. Có thể kể ra như môn cử tạ, bắn súng, bơi, điền kinh, taekwondo, TDDC, đua thuyền, đấu kiếm, bóng ném, vật, bóng đá… Số lượng chiếm 70% về thành tích HCV. Nếu tính thêm môn karate và cầu mây ở ASIAD, thì tỉ lệ thành công của môn trọng điểm cao hơn nữa. Mục tiêu ở các môn Olympic lần này của thể thao Việt Nam có sự chuyển hướng rõ rệt và các nội dung được tổ chức tại SEA Games 33-2025 và sẽ tiếp tục trong chương trình ASIAD, Olympic sắp tới.

Đội bóng đá nam có tấm HCV quan trọng tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với mục tiêu thứ 3, các VĐV của thể thao Việt Nam đã cư xử văn minh, giữ được văn hóa của Việt Nam. Chúng ta có thể tự hào các VĐV đã tham dự SEA Games 33-2025 với tinh thần cao nhất. 3 mục tiêu như vậy đã hoàn thành”, ông Nguyễn Hồng Minh nói thêm.

Vẫn có những tiếc nuối

Truyền thông Việt Nam được tiếp nhận thêm các thông tin trao đổi từ Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhìn thẳng vào thực tế chuyên môn, lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam thấy rằng từ những kết quả thi đấu (tới lúc này), chúng ta có không ít những tiếc nuối. Đơn cử các môn judo, golf, jujitsu, bắn cung, xe đạp… chưa đạt được kết quả như chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, trong một số nội dung thi đấu, nếu chúng ta thành công đã có thể giành thêm HCV như bóng chuyền nữ, bơi 10km nam (VĐV bơi lệch đích, bị thua 1 giây). VĐV Việt Nam đã có cơ hội, có khả năng nhưng sít sao giành được thành tích nên là điều tiếc nuối đáng nhớ.

Tuy nhiên cảm xúc của nhà quản lý vẫn dành nhiều vào sự ghi nhận ở các tuyển thủ trẻ đã đạt được kết quả đáng khen ngợi trong SEA Games 33-2025 như Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy (bơi), Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang (bắn súng), Lê Thị Cẩm Tú, Bùi Thị Kim Anh, Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh)…

“Tới lúc này, thể thao Việt Nam có những môn đạt kết quả xuất sắc đáng ghi nhận như bóng đá (2 HCV), điền kinh (12 HCV), bơi (6 HCV), bắn súng (5 HCV, trong đó Trịnh Thu Vinh đạt 4 HCV phá 3 kỷ lục), rowing (4 HCV), vật (7 HCV), karate (6 HCV, đứng nhất SEA Games trong 3 lần liên tiếp), taekwondo (4 HCV), TDDC (3 HCV). Cụ thể hơn, nhóm tuyển thủ điền kinh giành HCV tiếp sức 4x400m nam nữ hỗn hợp, HCB 200m nữ Lê Thị Cẩm Tú (phá kỷ lục quốc gia), Trần Thị Loan (nhảy xa nữ), Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao 1m86), Tạ Ngọc Tưởng (HCB 400m nam)…”, ông Nguyễn Hồng Minh trao đổi.

Với những kết quả, thực tiễn đã thi đấu, lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam nhìn nhận việc rà soát đánh giá lại chuyên môn khi SEA Games 33-2025 khép lại là điều sẽ phải làm. Trong đó, chúng ta thấy đâu là mặt được và đâu là mặt chưa được. Các yếu tố con người, sự chuẩn bị chuyên môn, đánh giá phân tích và dự báo dựa trên thực tiễn sẽ rút kinh nghiệm triệt để.

SEA Games 33-2025 vẫn còn những ngày tranh tài cuối cùng, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh tin rằng sự lan tỏa những thông điệp của truyền thông nước nhà từ các kết quả thi đấu của mỗi HLV, VĐV sẽ là động lực giúp nâng cao tinh thần cho thể thao Việt Nam. Đặc biệt, sự quan tâm của xã hội sẽ tích cực nhất đối với những người hùng mang vinh quang về cho Tổ quốc tại kỳ SEA Games 33-2025 này.

Các thách thức mà lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam thấy cụ thể từ tranh tài tại SEA Games 33-2025 gồm: Nhiều VĐV trình độ thế giới, Olympic tham dự Đại hội tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt. Thách thức tiếp theo là xu hướng nhập tịch VĐV của các quốc gia. Đặc biệt môn điền kinh chứng kiến điều này. Chủ nhà Thái Lan đã có nhập tịch VĐV người Australia thi đấu, giành được kết quả HCV quan trọng. Từ đó, không chỉ vấn đề chuyên môn, chúng ta cũng sẽ gặp các yếu tố về thành tích. Thách thức thứ 3 là năng lực và tính khách quan của trọng tài. Trong thể thao, việc công bằng tuyệt đối sẽ có khi nhà tổ chức sử dụng phương tiện công nghệ vào điều hành. Tuy nhiên, hiện tại con người vẫn đang xử lý nên không thể tránh khỏi sai sót.

VĐV điền kinh trẻ Cẩm Tú đã phá kỷ lục quốc gia cự ly 200m nữ từ thành tích SEA Games 33-2025. Ảnh: HT Trưởng đoàn thể thao Việt Nam khẳng định, chúng ta không đứng ngoài xu thế có thể nhập tịch VĐV khoác áo cho thể thao Việt Nam. “Việc nhập tịch VĐV luôn được tạo điều kiện thuận lợi nhất. Chúng ta sẵn sàng cho phép VĐV có nguồn gốc về dòng máu Việt Nam nhập tịch để thi đấu cho thể thao Việt Nam nếu đạt trình độ cao. Có nhiều VĐV của chúng ta có gốc Việt Nam đã được thi đấu cho đội tuyển thể thao quốc gia”, ông Nguyễn Hồng Minh trao đổi. Phó đoàn thể thao Việt Nam Hoàng Quốc Vinh chia sẻ: “Chúng ta sẽ phải đánh giá các quốc gia trong khu vực để biết mình, biết người và có kế hoạch tập trung vào môn, nội dung cụ thể tiếp tục phát triển giành thành tích ASIAD, Olympic. Trong khi đấu thể thao việc ưu tiên là kết quả HCV. Vì thế chúng tôi đặt mục tiêu để có áp lực thành tích. Thể thao Việt Nam cần 3 nhà gồm nhà huấn luyện, nhà quản lý, nhà khoa học làm tốt nhất nhiệm vụ cho thể thao Việt Nam. Ngoài ra, việc xây dựng chihns sách, chế độ đãi ngộ đặc thù dành cho HLV, VĐV sẽ giữ được tài năng của thể thao Việt Nam”.

MINH CHIẾN