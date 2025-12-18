Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 18-12: U22 Việt Nam vô địch SEA Games

Ngày 18-12 đánh dấu cột mốc đáng nhớ cho đoàn thể thao Việt Nam khi giành cả 2 tấm HCV ở môn bóng đá nam và futsal nữ.

Bóng đá nam U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cảm xúc vỡ òa khi tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam lội ngược dòng thắng đội chủ nhà U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 dù bị dẫn trước 2 bàn, qua đó giành tấm HCV SEA Games 33. Trong khi đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang SEA Games sau 5 lần lỡ hẹn ở chung kết. Các cô gái Việt Nam đã biến khát vọng thành hiện thực bằng chiến thắng 5-0 đầy thuyết phục trước đối thủ Indonesia.

Tin vui liên tiếp đến với đoàn thể thao Việt Nam từ môn vật với 4 HCV, gồm: Đỗ Ngọc Linh (hạng 50kg); Nguyễn Thị Mỹ Linh (hạng 53kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (hạng 57kg) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (hạng 62kg). Đáng chú ý, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh là 3 chị em ruột và đây cũng là lần đầu tiên thể thao Việt Nam có 3 chị em ruột cùng góp mặt tại một kỳ SEA Games.

Đội tuyển 3 môn phối hợp Việt Nam đã bước vào cuộc tranh tài đầy thử thách ở nội dung duathlon (chạy bộ, đạp xe, chạy bộ). Ở phần thi tiếp sức đồng đội nam, 3 tuyển thủ Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí và Phạm Tiến Sản xuất phát đầy tự tin, bám sát chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra, từ đó mang về tấm HCV tại SEA Games 33.

Ở cuối ngày, trận thua của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ở bán kết gây ra nhiều tiếc nuối trong giới chuyên môn. Đối đầu với một đối thủ mạnh như đương kim vô địch SEA Games Indonesia, song các tuyển thủ Việt Nam không hề tỏ ra nao núng để thắng 2 séc đầu. Nhưng 3 séc sau đó, Indonesia thể hiện bản lĩnh khi lần lượt thắng 25-22, 25-19, 15-10 để ngược dòng vào chung kết. Thất bại ở trận đấu này, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tham gia trận tranh HCĐ vào chiều 19-12.

THƯ NGUYỄN