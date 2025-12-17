Nguyễn Tấn Sang: Niềm tự hào pencak silat TPHCM

Vượt qua tuyển thủ chủ nhà Thái Lan tại trận chung kết đối kháng hạng 80kg, võ sĩ Nguyễn Tấn Sang giành tấm HCV SEA Games 33 quý giá cho đội tuyển pencak silat Việt Nam, và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp anh lên ngôi vô địch ở đại hội khu vực.

Nguyễn Tấn Sang giành HCV SEA Games thứ 3 liên tiếp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bước vào trận chung kết hạng 80kg nam, Nguyễn Tấn Sang chạm trán đối thủ từ chủ nhà Bunchit Suthat. Do đã cùng ban huấn luyện phân tích lối đánh, chuẩn bị chiến thuật với đấu pháp hợp lý từ trước, Tấn Sang nhanh chóng chiếm ưu thế trong hiệp đấu. Tuy nhiên, trong tình huống cuối trận, Bunchit Suthat đã tung pha đá vào đầu gối của Tấn Sang khiến nam tuyển thủ đau đớn.

Ban huấn luyện đội tuyển pencak silat Việt Nam đã phản đối kịch liệt khi cho rằng đó là pha tấn công phạm lỗi. Tấn Sang vẫn nén đau chờ quyết định cuối cùng. Sau khi xem lại băng hình, trọng tài bàn vẫn công nhận đòn tấn công của võ sĩ Thái Lan. Trận đấu vẫn được tiếp tục diễn ra khi còn 30 giây cuối và Tấn Sang kịp giữ điểm để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 84-53.

Vượt qua cơn đau, Tấn Sang giành chiến thắng trước tuyển thủ Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiến thắng này giúp Tấn Sang nối dài chuỗi thành tích tại các kỳ SEA Games với 3 tấm HCV liên tiếp. Đáng nói, giành được HCV và bảo vệ thành tích suốt 3 kỳ đại hội là không hề dễ dàng, bởi lẽ "hạng cân 80kg nam được các quốc gia trong khu vực theo dõi và đầu tư để tranh chấp tấm HCV rất nhiều", Phụ trách môn pencak silat TPHCM Trần Huỳnh Thanh Quốc cho biết.

Khi được hỏi về bí quyết để giành chiến thắng, chàng trai sinh năm 1999 chỉ khiêm tốn trả lời, đó là nhờ vào sự hỗ trợ, dạy bảo của các thầy cô trong ban huấn luyện, những lời động viên của gia đình, các cổ động viên, những đồng đội luôn sát cánh để tạo nên động lực thúc đẩy anh tiến bước.

Trưởng thành từ đội tuyển pencak silat TPHCM, Nguyễn Tấn Sang đã sớm bộc lộ tài năng của mình và có những màn thể hiện ấn tượng ở nội dung đối kháng tại các giải trong và ngoài nước. Ở Tấn Sang, người ta luôn thấy hình ảnh một võ sĩ trẻ với sự cẩn trọng và bình tĩnh trong từng trận đấu, dù gặp phải những đối thủ dày dặn kinh nghiệm.

Còn nhớ ở SEA Games 31, chiến thắng của Tấn Sang khiến giới mộ điệu vỡ òa hạnh phúc bởi sau 7 năm chờ đợi, pencak silat TPHCM mới có được tấm HCV SEA Games tiếp theo. Niềm vui gấp bội khi Sang tiếp tục giành được tấm HCV ở SEA Games 32, rồi đến SEA Games 33.

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)