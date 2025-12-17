Hà Thị Thu: Tấm gương bền bỉ của điền kinh TPHCM

Trong làng cự ly ngắn điền kinh, nơi tốc độ và sự nhanh nhẹn được xem là yếu tố quyết định, song vẫn có một giá trị không thể thiếu: sự kiên trì và bền bỉ. Và ở góc nhìn này, Hà Thị Thu, nữ tuyển thủ của điền kinh TPHCM chính là minh chứng sống động cho tinh thần không bỏ cuộc, khát vọng vươn lên bằng tất cả nghị lực.

Hà Thị Thu (giữa) trên đường chạy 100m nữ SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở độ tuổi 28 tuổi, Hà Thị Thu hiện là một trong những chân chạy kỳ cựu của đội tuyển điền kinh TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung. Khi những "ngôi sao nước rút" thời đại mới như Lê Tú Chinh, Trần Thị Nhi Yến...không còn góp mặt ở đội tuyển quốc gia thì Hà Thị Thu vẫn miệt mài tập luyện, vẫn cháy hết mình trên đường đua tốc độ 100m, 200m, nội dung khốc liệt nhất của môn điền kinh. Như cách Hà Thị Thu từng chia sẻ, một lời khẳng định cho quyết tâm không ngừng nghỉ: “Cự ly ngắn được xem là nội dung khốc liệt trong điền kinh và được nhiều người quan tâm cổ vũ. Tôi không muốn mình lỡ cơ hội của bản thân”.

Tại SEA Games 33, Hà Thị Thu ghi dấu với HCĐ nội dung 100m nữ (11 giây 58 – thành tích cá nhân tốt nhất). Sau nhiều năm đứng trên bục nhận huy chương nội dung tiếp sức, Thu cuối cùng cũng đã tự mình chạm tới “trái ngọt” bằng chính nỗ lực và bền bỉ không ngừng nghỉ, tấm huy chương cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp tại các kỳ SEA Games.

Tiếp đó, cô cùng các đồng đội giành HCB tiếp sức 4x100m nữ với thành tích 43 giây 91, chỉ thua đội Thái Lan trong tích tắc 3% giây. Những kết quả ấy không chỉ nói lên tốc độ, mà còn kể câu chuyện về một hành trình bền bỉ, một trái tim không ngừng mơ ước.

Hà Thị Thu là gương mặt kỳ cựu của điền kinh TPHCM và Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Để góp mặt ở SEA Games trên đất Thái Lan năm nay thì 2 năm liên tiếp (2024, 2025), Hà Thị Thu đều chinh phục thành công tấm HCV nội dung 100m tại Giải vô địch điền kinh quốc gia. Đó không chỉ là thành tích, mà còn là cột mốc lịch sử với chính cô và điền kinh TPHCM.

Hành trình của Hà Thị Thu không chỉ gói gọn trong hai năm rực rỡ ấy, mà là từ 10 năm trước, cô đã khoác áo đội tuyển Việt Nam dự SEA Games 28 tại Singapore, giành HCB nội dung tiếp sức 4x100m nữ. Từ đó đến nay, Thu luôn là mắt xích quan trọng trong đội hình tiếp sức, góp phần giữ vững vị thế của điền kinh Việt Nam qua các kỳ SEA Games.

Thành công không đến từ may mắn, mà từ từng giọt mồ hôi, từng bước chân kiên định trên đường chạy. Và, Hà Thị Thu vẫn không ngừng cố gắng, chạy không chỉ trên đường đua mà còn trong trái tim những người yêu thể thao.

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)