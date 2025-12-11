Lời tri ân vô giá

Giữa tiếng reo hò vang vọng khắp Nhà thi đấu Thammasat (Thái Lan), Nguyễn Văn Khánh Phong đầy tự hào nâng cao tấm HCV SEA Games 33. Tấm huy chương ấy không chỉ là đỉnh cao của một hành trình chinh phục bộ môn thể dục dụng cụ gian nan, mà còn là lời tri ân, là món quà vô giá mà Khánh Phong muốn gửi đến người ba thân yêu của mình.

Khánh Phong (giữa) trên bục nhận thưởng HCV vòng treo. Ảnh: THANH TÙNG

Hình ảnh Khánh Phong luôn gắn liền với bóng dáng ba của mình - ông Nguyễn Văn Huy, bởi ông luôn ở bên động viên, hỗ trợ và đi theo con trong suốt hành trình thể thao. Ông đã gieo vào lòng anh ngọn lửa đam mê, đã truyền cho anh sức mạnh ý chí để vượt qua mọi thử thách.

Nhưng định mệnh nghiệt ngã. Ba của Nguyễn Văn Khánh Phong đột ngột qua đời thời điểm anh tham dự Giải vô địch thể dục dụng cụ quốc gia 2025 (hồi tháng 9). Nỗi đau mất mát ấy đã tưởng chừng như nhấn chìm mọi hy vọng, mọi ước mơ của Khánh Phong. Thế nhưng, chính tình yêu thương vô bờ bến dành cho ba, chính những lời dặn dò của ba về ý chí kiên cường, về tinh thần không bỏ cuộc đã tiếp thêm sức mạnh phi thường cho anh.

Khánh Phong đã biến nỗi đau thành động lực, đã biến sự mất mát thành ý chí vươn lên. Anh tập luyện không ngừng nghỉ, anh vượt qua giới hạn của bản thân, để rồi giành lấy tấm HCV vòng treo đơn nam tại SEA Games 33 (số điểm 13,767), cũng là tấm HCV thứ 2 liên tiếp ở đại hội thể thao khu vực.

Khoảnh khắc trên bục vinh quang, những giọt nước mắt lăn dài trên má chàng trai trẻ, giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vỡ òa, của lòng biết ơn sâu sắc, của tình yêu thương mãnh liệt dành cho người ba quá cố. Tấm huy chương ấy không chỉ tô đẹp thêm bảng thành tích thể thao nước nhà, mà còn là một bài học ý nghĩa về nghị lực sống, về lòng hiếu thảo.

Khánh Phong đã chiến thắng không chỉ trên sàn đấu, mà còn chiến thắng chính nỗi đau của mình, mang về một chiến tích rạng rỡ, một lời tri ân trọn vẹn gửi đến người ba thân yêu.

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)